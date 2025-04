Aktywność mimo astmy

Objawy astmy mogą być delikatne lub znaczne. Mogą jednak powodować czasową niezdolność pacjenta do nauki czy pracy. Z drugiej strony, w dobie skutecznych leków pacjenci z astmą funkcjonują normalnie w społeczeństwie - mogą uczyć się i pracować bez większych przeszkód. Niezmiernie ważne jest jednak leczenie.

Gdy występują zaostrzenia

Istotną kwestią jest to jak często pojawiają się objawy. To, czy występują każdego dnia, czy wybudzają chorego ze snu i czy zmniejszają ogólną aktywność określa z jak bardzo nasiloną postacią mamy do czynienia. Zwraca się również uwagę na częstość zaostrzeń, których w optymalnym prowadzeniu nie powinno być wcale.

Objawy występują zmiennie

Cechą charakterystyczną astmy jest zmienność objawów. Osoba chora przez większość czasu może nie odczuwać żadnych symptomów, nie oznacza to jednak, że może odstawić leki, ponieważ to one zapewniają stabilność choroby. Objawy mogą zmieniać się i być inne i w różny sposób nasilone każdego dnia, ich intensywność może zmieniać się także sezonowo.

Co ma wypływ na zaistnienie zaostrzeń?

Zazwyczaj wywołanie objawów związane jest z kontaktem z alergenem przypadku osób, u których astma ma podłoże alergiczne. Dodatkowo mogą je nasilać zakażenia układu oddechowego, palenie papierosów, nadmierny wysiłek fizyczny czy wyjście na zimne powietrze. Astmatycy muszą unikać stanów wywołujących zaostrzenia, głównie poprzez profilaktykę infekcji, zaprzestanie palenia i odpowiednio dopasowany, stały wysiłek fizyczny.

Nieprzyjemne symptomy

Charakterystycznym objawem astmy oskrzelowej jest pojawiająca się napadowo duszność. Może jej towarzyszyć kaszel oraz charakterystyczny, świszczący oddech spowodowany skurczem oskrzeli. W przypadku choroby o podłożu alergicznym dodatkowo mogą pojawiać się dodatkowe objawy alergii, na które należy również zwrócić uwagę.

