Jaką szczoteczkę wybrać?

Na rynku dostępna jest szeroka gama szczoteczek do zębów różniących się kształtem, twardością i ułożeniem włosia, budową rękojeści oraz kształtem i wielkością części pracującej. Oprócz tradycyjnych spotykamy również szczoteczki elektryczne.

Przy wyborze szczoteczki warto kierować się zaleceniami stomatologa. Jeżeli jama ustna jest zdrowa, lekarz zaleci używanie szczoteczki o średniej twardości włókien.

Przed użyciem należy zdezynfekować nową szczoteczkę, a następnie umyć ją w ciepłej wodzie. Pamiętajmy, że każdy domownik powinien mieć własną szczoteczkę.

Szczoteczkę do zębów należy wymieniać co 2-3 miesiące.

Jaką pastę wybrać?

Pasta do zębów jest niezbędnym preparatem używanym w codziennej higienie jamy ustnej. Oczyszcza powierzchnię zębów, korzystnie wpływa na zdrowie zębów i dziąseł, przeciwdziała chorobom prowadzącym do utraty zębów (próchnica, parodontoza).

Podobnie jak w przypadku szczoteczek do zębów, istnieje szeroki wybór past przeznaczonych do codziennego stosowania oraz środków o specjalnym przeznaczeniu. Należą do nich pasty wybielające – ich regularne stosowanie delikatnie rozjaśnia przebarwienia powstałe w wyniku spożywania niektórych pokarmów i napojów, np. kawy oraz palenia tytoniu.

Innego rodzaju preparaty mają za zadanie zmniejszać problemy wynikające z nadwrażliwości zębów na zimne lub gorące potrawy. Ich działanie polega na blokowaniu kanalików zębowych, co zmniejsza ból.

Jeszcze inny rodzaj past jest skierowany do osób, które cierpią z powodu krwawiących dziąseł i skłonności do stanów zapalnych przyzębia. Zawierają one substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, ściągającym i łagodzącym przykre dolegliwości. W wyborze odpowiedniej pasty pomoże lekarz stomatolog.

Ważne, by od najmłodszych lat zaznajamiać dzieci z higieną jamy ustnej. Pozwoli to uniknąć wielu problemów zdrowotnych oraz lęku przed dentystą.

Pasty przeznaczone dla osób dorosłych zawierają dużą dawkę fluoru, dlatego nie są wskazane dla dzieci poniżej 8. roku życia. Małe dzieci powinny szczotkować zęby pod nadzorem osób dorosłych. Należy pamiętać, że maluchy mogą połknąć niedokładnie spłukaną pastę.

