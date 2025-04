Dentystka co roku czyści mi zęby z kamienia, czy to nie za często? Lepsze jest zastosowanie piaskowania czy ultradźwięków?

Porada stomatologa:

Zarówno wybór metody usuwania kamienia nazębnego, jak i częstotliwość przeprowadzania zabiegu, stomatolog musi dopasować indywidualnie do potrzeb pacjenta. Niektóre osoby w ogóle nie mają osadu, u innych tworzy się tak szybko, że trzeba czyścić zęby co pół roku. Zanim dentysta przystąpi do zabiegu (który jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia), ocenia, z jakim rodzajem zanieczyszczeń ma do czynienia i jak zbudowane są zęby pacjenta. Jedne złogi łatwiej usunąć ultradźwiękami, natomiast niektóre (np.: przebarwienia szkliwa, osad z kawy, herbaty, papierosów) wymagają piaskowania. Piaskowanie (czyli wybijanie strumieniem wody i powietrza

z sodą przebarwień z powierzchni zęba) jest też skuteczniejszą metodą, gdy kamień zbiera się w trudno dostępnych miejscach na zębach, np. w rowkach, bruzdach, dołeczkach. Dzięki właściwościom sody, po piaskowaniu dodatkowo pozostaje efekt wybielenia zębów. Piaskowanie poleca się też osobom noszącym aparat ortodontyczny. Dzięki silnemu strumieniowi tworzonemu przez sprzęt do piaskowania można usunąć płytkę bakteryjną z trudno dostępnych w tym czasie miejsc. Warto więc zaufać swojemu stomatologowi

i czyścić zęby tak często, i w taki sposób, jaki poleca.