Jak wykonać zastrzyk podskórny z heparyny?

Po zabiegach operacyjnych, poważnych urazach, w przypadku założenia dużego opatrunku gipsowego, długotrwałego unieruchomienia i pozostawania w łóżku, udaru niedokrwiennego, zawału serca, zapalenia żył, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zgęszczeniu krwi i wielu innych stanach – lekarz zaleca heparynę drobnocząsteczkową. Zadaniem tego leku, jest rozrzedzenie krwi i zapobieganie zatorom. Heparyny drobnocząsteczkowe podaje się drogą podskórną, czyli wykonując zastrzyk pod skórę. Najczęściej my jako pacjenci, po krótkim przeszkoleniu, wykonujemy sami takie iniekcje.

Heparyna to organiczny związek chemiczny, będący naturalnym antykoagulantem. Zapobiega krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych, hamując proces krzepnięcia na wszystkich jego etapach. Dzięki temu krew płynie swobodnie w naczyniach. Jednak podawanie heparyny skutkuje dłuższym krwawieniem i krzepnięciem, więc trzeba uważać aby się nie skaleczyć. Przez okres leczenia występuje też skłonność do powstawania siniaków przy każdym uderzeniu, czy mocniejszym uścisku. Zatem gdy przechodzimy terapię heparyną – ograniczamy do minimum ciężkie prace i unikamy urazów.

Do preparatów heparyny, zaliczamy popularne: Clexane, Fraxiparine, czy Fragmin. Są one różnie dawkowane, w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Zwykle zaleca się je wstrzykiwać raz lub dwa razy dziennie. Jeśli jesteśmy w stanie sami wykonać wstrzyknięcie, musimy to robić z najwyższą starannością, jeśli nie – udajemy się do przychodni lub zamawiamy wizyty pielęgniarskie, by ten zabieg wykonała pielęgniarka.

Wykonanie zastrzyku:

1. Umyj ręce i okolicę brzucha, w którą podasz heparynę (obszar w oddalony od pępka szerokość dłoni).

2. Przygotuj ampułkostrzykawkę z heparyną (strzykawka połączona fabrycznie z igłą), ściągając z plastikowej części opakowania papierek osłaniający; gazik, spirytus, opakowanie twardościenne.

3. Przyjmij pozycję siedzącą lub półleżącą.

4. Nasącz gazik spirytusem.

5. Przetrzyj wybraną okolicę skóry gazikiem nasączonym spirytusem.

6. Odczekaj aż środek dezynfekujący wyschnie (kilka-kilkanaście sekund) – w tym czasie zdecydowanym ruchem zdejmij osłonkę z igły.

7. Ujmij jedną ręką fałd skóry brzucha w wybranym miejscu (palcem wskazującym i kciukiem).

8. Podczas gdy trzymasz fałd skóry jedną ręką, w drugą weź ampułkostrzykawkę – tak jak się trzyma długopis.

9. Ustaw ją pod kątem prostym (90 stopni) do fałdu skóry.

10. Zdecydowanym ruchem wbij całą igłę do skóry (jest ona bardzo krótka, dlatego nie uszkodzisz nią narządów wewnętrznych).

11. Podaj całą zawartość ampułkostrzykawki, cały czas trzymając jedną ręką fałd skórny.

12. Poczekaj kilka sekund, trzymając ampułkostrzykawkę i fałd skórny.

13. Wyjmij delikatnie igłę i popuszczaj fałd skórny.

14. Przyłóż gazik i przytrzymaj go chwilę.

15. Wyrzuć ampułkostrzykawkę, skierowaną igłą w dół, do opakowania twardościennego na igły (po leczeniu oddaj pojemnik do utylizacji).

16. Popraw ubranie i chwilę odpocznij w pozycji siedzącej.

Wykonanie zastrzyku z heparyny

Uwaga: Miejsca wstrzyknięcia nie zaleca się masować, ponieważ skutkuje to pojawieniem się

siniaków i wypłynięciem leku. Po każdym wstrzyknięciu może pojawić się mały siniak.