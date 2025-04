Zakrzepica żył to choroba krążenia, która może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Choć może rozwinąć się zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, najczęściej dotyka tych drugich. Boisz się, że i u ciebie pojawi się ta choroba? Poznaj 5 prostych rad profilaktyki zakrzepicy, dzięki którym zmniejszysz ryzyko choroby!

Reklama

5 rad, jak zapobiec zakrzepicy:

1. Utrzymuj prawidłową masę ciała



Nadwaga i otyłość to jedne z największych wrogów prawidłowego krążenia krwi. Przyczyniają się nie tylko do rozwoju zakrzepicy, ale też choroby wieńcowej i nadciśnienia. Jeśli więc twoja waga pozostawia trochę do życzenia, postaw na dietę odchudzającą i więcej ruchu. Dzięki temu zrzucisz zbędne kilogramy i zmniejszysz ryzyko choroby.

2. Dbaj o systematyczną aktywność fizyczną



Szczególnie taką, w której pracują mięśnie łydek. Pracujące mięśnie nóg w naturalny sposób pobudzają krążenie w żyłach, dzięki czemu krew nie "zalega" w nogach i zmniejsza się ryzyko powstania zakrzepu. Wybierz dowolną aktywność, podczas której pracują nogi: rower, jogging, spacery czy nordic walking.

3. Unikaj bezruchu i długotrwałego siedzenia

Jeśli masz siedzącą pracę, postaraj się co jakiś czas wstać i przespacerować się (np. po herbatę). Gdy nie możesz wstać (np. podczas długiej podróży) wykonuj proste ćwiczenia pobudzające krążenie krwi w nogach, np. co jakiś czas kręć stopami wokół kostek. Unikaj też zakładania nogi na nogę i zbyt obcisłych spodni i rajstop!

4. Pij dużo wody i zadbaj o dietę

Codziennie powinnaś wypijać 1,5-2 litry wody dziennie. Pamięta, że wbrew pozorom mocna czarna herbata i kawa zamiast nawadniać, przyczyniają się do utraty wody z organizmu (działają moczopędnie). Ogranicz też spożycie soli, tłuszczów zwierzęcych i cukru.

5. Zbadaj historię chorób w rodzinie

Jeśli w twojej rodzinie były przypadki zakrzepicy, poinformuj o tym lekarza. Jest to szczególnie istotne jeśli planujesz rozpocząć doustną antykoncepcję hormonalną, hormonalną terapię zastępczą lub chcesz zajść w ciążę. Przydatne może być też badanie genetyczne w kierunku trombofili wrodzonej, która zwiększa predyspozycję do zakrzepicy. Odpowiednia profilaktyka pozwoli zapobiec rozwinięciu choroby.

Jak dbać o dobra kondycję żył?

5 prostych czynności, za które żyły będą ci wdzięczne

9 produktów, którymi wzmocnisz naczynia krwionośne

4 sposoby, jak pokonać uczucie ciężkich nóg

Reklama

Na podstawie artykułu Doroty Mirskiej-Królikowskiej z Vity