Jak wykonać okład rozgrzewający?

Okłady rozgrzewające od dawien dawna wykonywały nasze babcie. W każdym domu obowiązkowo musiał być termofor – czyli grubościenny wór z tworzywa sztucznego, zamykany korkiem, do którego wlewa się gorącą wodę i opatulony pokrowcem, przykłada w bolące, skurczone miejsce. Bowiem ciepło korzystnie wpływa na nasz organizm; działając rozgrzewająco, rozluźniająco, zmniejszając sztywność, sprzyjając przekrwieniu tkanek, poprawie odżywienia i detoksykacji skóry.



Ciepłe okłady można wykonać za pomocą kompresów z tkaniny maczanej w gorącej wodzie, poduszki elektrycznej, termoforu, czy wreszcie uniwersalnego kompresu żelowego. Najbardziej powszechnymi są termofory i kompresy żelowe, toteż na ich wykonaniu najbardziej się skupimy.

Kiedy możemy zastosować ciepłe okłady?



Ciepło, w odróżnieniu od zimna, stosujemy w stanach przewlekłych, jak choroby reumatyczne, zwyrodnieniowe oraz w przypadku przebytych kiedyś urazach (nawracający po jakimś czasie ból). Ponadto zaleca się je w celu łagodzenia przykurczów, sztywności i skurczów mięśni, bólów mięśniowych, dyskopatycznych, neuralgicznych, menstruacyjnych i innych bólów pleców.

Kiedy nie stosować ciepłych okładów?



Sytuacjami, w których nie wolno stosować ciepła są:

- ostre urazy,

- ostre stany zapalne,

- zaczerwienienie, obrzmienie i ucieplenie miejsca bolącego,

- oparzenia i odparzenia,

- krwawienia i krwotoki,

- skłonność do krwawień i choroby hematologiczne,

- osteoporoza, ubytek tkanki kostnej.

Okład z termoforem



Służy do miejscowego ogrzewania części ciała. Wygląda jak spłaszczona butelka i jest wykonany z gumy. Można go stosować w formie rozgrzewających okładów na plecy, brzuch, kończyny. Do wykonania okładu z termoforu, potrzebne będą:

- termofor i pokrowiec na termofor,

- woda o temperaturze 70°C.

Do termoforu nalewamy wody do objętości 3/4 termoforu; zakręcamy jego korek i obracamy go do góry dnem, by sprawdzić czy nic z niego nie wycieka. Następnie termofor umieszczamy w pokrowcu i przykładamy w wybrane miejsce. Dodatkowo można okryć się kocem. Czas stosowania wynosi około 20min. Pamiętajmy, by nie siadać i nie leżeć na termoforze.

Okład żelowy



Niemal w każdej aptece możemy nabyć uniwersalne kompresy żelowe do wielokrotnego użycia – stosując ciepło i zimno. Jeśli chcemy wykonać okład rozgrzewający, kompres należy ogrzać w gorącej wodzie o temperaturze 70°C. Do przygotowania okładu potrzebne będą:

- schłodzony okład żelowy,

- kawałek tkaniny bawełnianej lub pokrowiec na okład żelowy.

Wyciągamy kompres z wody i go wycieramy. Następnie owijamy w tkaninę/pokrowiec i umieszczamy w wybranym bolącym, skurczonym miejscu, dopóki ogrzany żel nie wystygnie. Kompres można powtórnie ogrzewać, nie czekając aż całkowicie wystygnie i używać dalej.

Pamiętaj!

Zarówno do termoforu, jak i do ogrzewania kompresu żelowego nie wolno stosować wrzącej wody!!!