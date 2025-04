Jak prawidłowo wykonać zastrzyk w brzuch z heparyny (Clexane, Neoparin)? [VIDEO]

Heparyna drobnocząsteczkowa w postaci zastrzyków (tzw. zastrzyki przeciwzakrzepowe) do samodzielnego wykonania, stosowana jest przede wszystkim w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Zastrzyki w brzuch trzeba w niektórych przypadkach powtarzać codziennie przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To ważne, by opanować prawidłową technikę ich wykonywania. Zobacz instrukcję krok po kroku.