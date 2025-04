Skąd się biorą krzywe zęby?

Krzywe zęby u dziecka mogą być wynikiem odziedziczenia tej wady po rodzicach. To jednak znikomy procent przypadków – w zdecydowanej większości wynikają one z nieprawidłowych nawyków, takich jak ssanie kciuka, zbyt długie ssanie smoczka oraz picie z butelki lub nagryzanie górnej i dolnej wargi. Również przedwczesna utrata zębów mlecznych może być przyczyną krzywienia się zębów.

– Zwykle zęby mleczne są traktowane jako etap przejściowy w uzębieniu, stąd często ich leczenie jest zaniedbywane – mówi lek. dent. Izabela Walawender z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Romana Borczyka w Katowicach. – Należy jednak mieć świadomość, że zęby te spełniają ogromną rolę w utrzymaniu przestrzeni dla przyszłych zębów stałych. Ich przedwczesne usuwanie prowadzi do powstawania wad zgryzu. Dlatego ważne jest dbanie o zęby mleczne i odbywanie wizyt kontrolnych u dentysty.

Problem z krzywieniem zębów nie występuje tylko u dzieci, ale może dotknąć też dorosłych. Główną przyczyną są wyrastające „ósemki”, które z powodu zbyt małej ilości miejsca spychają pozostałe zęby. Mogą w ten sposób uszkodzić korzenie innych zębów, dlatego warto udać się do ortodonty, aby sprawdził, czy ich wyrastanie jest prawidłowe.

Większa pewność siebie w dwa lata

Rozmaite wady wymowy, zaburzenia powodujące między innymi problemy z trawieniem i bóle głowy, zwiększone ryzyko próchnicy i choroby dziąseł – to możliwe komplikacje nieleczenia krzywych zębów. To także problem natury psychicznej, szczególnie wśród nastolatków – w internecie bez trudu można znaleźć setki próśb o pomoc i grup wsparcia dla osób z krzywymi zębami. Leczenie tej wady wciąż kojarzy się z bardzo widocznym, kłopotliwym aparatem ortodontycznym. Tymczasem obecnie stosowane aparaty w niczym nie przypominają tych sprzed kilkunastu lat.

– Ze względu na szerokie możliwości dobrania estetycznych aparatów ortodontycznych leczenie wad zgryzu nie jest już dyskomfortowe. Nawet osoby wymagające dużej ingerencji w uzębienie, które nie mogą sobie pozwolić na noszenie widocznych aparatów, mogą skorzystać z leczenia – tłumaczy stomatolog Izabela Walawender. – Obecnie mamy dostęp do bardzo dyskretnych aparatów kosmetycznych, których barwa dobrana jest do naturalnej barwy zębów. Z kolei aparaty samoligaturujące nie wymagają stosowania tradycyjnych gumek, stąd są dużo bardziej estetyczne niż stosowane dawniej aparaty metalowe. Nowością są aparaty lingwalne, które zakładane są od strony językowej zębów. Tego typu aparat jest całkowicie niewidoczny, podobnie jak aparaty ruchome – przeźroczyste płytki, które pacjent nosi przez 22 godziny na dobę, z przerwami na posiłki i szczotkowanie zębów.

Aparaty ruchome i stałe należy nosić przez około dwa lata. Wizyty kontrolne u dentysty powinny się odbywać raz w miesiącu.

Życie z aparatem

Zanim zdecydujemy się na aparat ortodontyczny, musimy się przygotować do jego noszenia. Ważne jest, aby wszystkie zęby były zdrowe, dlatego należy najpierw zgłosić się na kontrolę do stomatologa, który wyleczy wszelkie ubytki w zębach. Profilaktycznie powinniśmy lakierować zęby fluorem, wykonać remineralizację lub zaozonować je. Wzmocni to szkliwo naszych zębów, co jest istotne ze względu na mocowanie do niego zamków ortodontycznych oraz na utrudnione oczyszczanie zębów z założonym aparatem stałym.

– Gdy nosimy aparat, musimy przestrzegać kilku zasad żywieniowych – wyjaśnia lek. dent. Izabela Walawender. – Należy jeść pokarmy miękkie, najlepiej pokrojone na niewielkie kawałki. Powinniśmy unikać surowych warzyw, twardych owoców, twardego pieczywa, gum do żucia czy cukierków oblepiających zęby. W zamian można jeść nabiał, makarony, ryż, warzywa gotowane, miękkie pieczywo, ciasta.

Po każdym posiłku konieczne jest dokładne szczotkowanie zębów i aparatu. Regularnie, najlepiej codziennie, należy korzystać z nici dentystycznych oraz płynów do płukania jamy ustnej.

