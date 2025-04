Naukowcy z Uniwersytetu w Yale wykazali, że zimne i suche powietrze sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Takie warunki panują teraz w Polsce. Wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności cząsteczki przenoszące wirusa powinny trudniej się przenosić. Zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. To sugeruje, że wiosną i latem epidemia może zahamować.

Co dzisiaj możemy zrobić, aby zmniejszyć zarażanie? Prof. Akiko Iwasaki, immunobiolog z Yale, radzi: włączcie nawilżacze powietrza! Gdy na zewnątrz jest chłodno, powinno się z nich korzystać w budynkach, aby zwiększyć wilgotność.

Kiedy zimne powietrze zewnętrzne o małej wilgotności jest ogrzewane w pomieszczeniu, jego wilgotność względna spada do ok. 20%. To prawie wolne od wilgoci powietrze zapewnia doskonałą ścieżkę dla unoszących się w powietrzu wirusowych cząsteczek, również dla koronawirusa

– uważa prof. Akiko Iwasaki z Uniwersytetu w Yale.