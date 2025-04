Wirus brodawczaka ludzkiego

Wirus HPV, czyli inaczej wirus brodawczaka ludzkiego (z ang. Human Papillomavirus) jest to wirus z rodziny Papillomawirusów. Do dziś rozpoznano około 100 jego typów. Część z nich jest tzw. relatywnie nieszkodliwa, czyli zakażenie tym typem wirusa nie ponosi za sobą poważnych konsekwencji. Część jednak (przyjmuje się, że jest ich około 30-40 typów) odpowiedzialna jest za groźne infekcje układu moczowo-płciowego.

Typ niskoonkogenny

Zakażenie wirusem typu niskoonkogennego nie jest w żaden sposób groźne dla organizmu. Odmiany wirusa HPV zaliczane do tej grupy odpowiedzialne są, m.in., za powstawanie brodawek w okolicach narządów płciowych. Typy wirusa HPV 6 i 11 mogą powodować rozwój zespołu „RRP” . Występuje on bardzo rzadko i dotyczy sytuacji, w której matka podczas porodu zaraża swoje dziecko wirusem HPV. Zespół „RRP” powoduje zmiany w obrębie układu oddechowego, które stają się przyczyną chrypki, a w niektórych sytuacjach nawet utrudniają wręcz oddychanie.

Mężczyźni również mogą być zarażeni HPV

Zakażenie wirusem HPV nie dotyczy wyłącznie kobiet! Dotyczy ono również mężczyzn, o czym często zapominamy. Nasz partner może być nosicielem tego wirusa, a ponieważ zakażenie przebiega najczęściej bezobjawowo, może nie mieć świadomości, że stanowi dla nas poważne zagrożenie! Dlatego też profilaktyką powinni zostać objęci oboje partnerzy, nie tylko kobieta. Tylko wówczas można w 100% wykluczyć ryzyko rozwoju raka szyjki macicy oraz innych poważnych schorzeń powodowanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego.

U mężczyzn infekcje HPV odpowiedzialne są za ok. 50% przypadków raka prącia.

Zagrożenia HPV

Groźne dla organizmu kobiety jest zakażenie wirusem wysokoonkogennym, w tym najgroźniejsze są typy HPV 16, 18, 31 i 45. To właśnie one (jeśli przetrwają), mogą prowadzić do rozwoju nowotworów narządów płciowych, w tym raka szyjki macicy. Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne aż za około 70% przypadków zachorowań na raka szyjki macicy.

Uwaga! Zakażenia wysokoonkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego zostały jednoznacznie zakwalifikowane jako główna przyczyna inwazyjnego raka szyjki macicy.

Przedstawione powyżej jednostki chorobowe to tylko niektóre z tych, które wywołuje wirus HPV. Co ciekawe, wykazano także, iż DNA HPV występuje często w nowotworach głowy i szyi. Dlatego też zachęcamy do częstego wykonywania badań profilaktycznych w celu wykluczenia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Pamiętaj - Wczesna diagnoza daje większe szanse na wyleczenie!! Rak szyjki macicy wykryty we wczesnym stadium jest niemal w 100% wyleczalny!