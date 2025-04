W tym sezonie grypowym 2019/2020 do końca pierwszego tygodnia marca na grypę zmarły 43 osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 6 i 9 lat. Odnotowano prawie 3 mln przypadków grypy, a jeszcze nie mamy szczytu zachorowań!

Nie zapominajmy, że grypa jest bardzo zaraźliwa i może przebiegać ciężko. Wbrew pozorom jest silną infekcją, która niekiedy powoduje powikłania, często nieodwracalne (głównie zapalenie płuc i zapalenie mięśnia sercowego).

Polskie autorytety w dziedzinie wirusologii wskazują, że oprócz uodpornienia na grypę jest dzisiaj jeszcze jeden ważny powód, aby się zaszczepić. To koronawirus.

Grypę powoduje zupełnie inny patogen niż koronawirus, jednak te dwie infekcje mają wspólne cechy:

Owszem, szczepienie na grypę nie uodporni na COVID-19, ale wzmocni naszą odporność. „Wirus grypy wnikając do naszego układu oddechowego powoduje uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, a tym samym otwiera drogę innym patogenom (wirusom lub bakteriom). To tak, jakbyśmy zamknęli mieszkanie, ale klucz zostawili w zamku dla złodzieja, czyli dla patogenu” – tłumaczą prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH oraz prof. Jerzy Duszyński z Polskiej Akademii Nauk.

Co więcej, jeśli zaszczepimy się przeciwko grypie, a po pewnym czasie jakimś trafem zarazimy koronawirusem, to dzięki szczepieniu jest spora szansa, że objawy COVID-19 będą mniej nasilone.

Nie mamy na razie szczepionki, która pozwoliłaby zminimalizować powikłania wywołane koronawirusem, ale każda szczepionka przeciwko grypie sezonowej wzmacnia odporność organizmu. Jeśli ktoś nie ma objawów grypy, a się jeszcze nie zaszczepił, powinien to zrobić natychmiast!

Nie mamy na razie szczepionki, która pozwoliłaby zminimalizować powikłania wywołane koronawirusem, ale każda szczepionka przeciwko grypie sezonowej wzmacnia odporność organizmu. Jeśli ktoś nie ma objawów grypy, a się jeszcze nie zaszczepił, powinien to zrobić natychmiast!

Scenariusz może też być odwrotny. Dostanie się koronawirusa do naszego organizmu spowoduje, że nasz układ immunologiczny może nie zareagować odpowiednio szybko i skutecznie, gdy w jego zasięgu pojawi się wirus grypy.

Można domniemywać, że wniknięcie wirusa SARS-CoV-2 do organizmu uczyni naszą podatność na grypę większą. Jest to jeszcze jeden powód do tego, aby zaszczepić się właśnie teraz przeciwko grypie

– namawiają prof. Lidia Brydak i prof. Jerzy Duszyński.