Pogoda w Polsce – zmienność aury



Pogoda niestety nas nie rozpieszcza. Polska znajduje się w przejściowej strefie klimatycznej, na styku dwóch klimatów umiarkowanych, morskiego i kontynentalnego. Jedne z odczuwalnych konsekwencji to zjawisko ścierania się różnych mas powietrza i częsta zmienność aury. „Kaprysy atmosferyczne” występują zwłaszcza na Pomorzu, głównie za sprawą Bałtyku, który w dużym stopniu wpływa na pogodę.

Powszechnie znanym faktem jest, że woda nagrzewa się wolniej od powietrza. Wolniej też to ciepło oddaje, co ma bezpośrednie przełożenie na odczuwalną pogodę na Wybrzeżu: chłodniejsze lata i łagodniejsze zimy niż w pozostałych regionach kraju – mówi Szymon Walczakiewicz z Zakładu Klimatologii i Meteorologii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dużą rolę odgrywa też wilgotność powietrza, która na Pomorzu równie silnie daje się we znaki. Przy niższych temperaturach i porywistych wiatrach duża wilgoć skutkuje zwiększonym odczuwaniem chłodu – nie tylko na zewnątrz, lecz również w naszych mieszkaniach.

Zdrowa temperatura = stabilna temperatura



Kwestia odczuwania temperatury jest sprawą indywidualną, bo każdy z nas inaczej definiuje ciepło. Istotne jest jednak, aby temperatura naszego otoczenia była przez dłuższy czas taka sama lub zbliżona. Pamiętajmy też, że ważna dla naszego zdrowia jest nie tylko aura za oknem.

Zmiany temperatur w pomieszczeniach, w których często przebywamy, bez wątpienia także wpływają na nasze samopoczucie. Długotrwałe i gwałtowne wahania mogą z kolei nieść poważniejsze konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza dla układu odpornościowego – mówi dr n. med. Agnieszka Bujnowska, kierownik przychodni w szpitalu Med Polonia.

Osiągnięcie komfortu cieplnego polega więc na tym, aby nie odczuwać ani ciepła, ani zimna. To właśnie wówczas nasz organizm może się w pełni skupić na wykonywanych czynnościach, a umysł funkcjonuje wydajniej niż zazwyczaj. Optymalna dla naszego organizmu temperatura to ok. 20-21 st. Celsjusza. Niższa temperatura w mieszkaniu sprzyja rozwojowi wilgoci oraz niebezpiecznych grzybów i wirusów. Mogą one powodować m.in. nieżyt nosa i gardła.

Jak zrównoważyć temperaturę w mieszkaniu?



W jaki więc sposób ograniczyć wahania temperatur w mieszkaniu? To już zależy od naszych możliwości. O ile w sezonie grzewczym mieszkańcy bloków i pracownicy biur nie muszą martwić się o ciepło, to w okresach przejściowych, a nawet w miesiącach letnich, ogrzanie chłodnego mieszkania jest po prostu niemożliwe. Z tego względu na popularności zyskują inteligentne systemy regulacji temperatury. Na czym polega takie rozwiązanie? Tego typu systemy monitorują warunki atmosferyczne i umożliwiają błyskawiczne reagowanie na zmiany pogody. Procesem zmiany temperatury w pełni steruje automatyka.

Z badań wynika, że w przypadku korzystania z ogrzewania przez cały rok, różnica w kosztach wynosi około dwa procent. Tym samym, opłacając dotychczas rachunki w wysokości około tysiąca złotych rocznie, poniesiemy dodatkowy koszt rzędu dwudziestu złotych. To mniej więcej tyle, ile kosztuje lek na przeziębienie.

