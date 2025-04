Oficjalnie mówi się, że występowanie koronawirusa u dzieci jest znikome, ale w rzeczywistości pojawienie się nowego wirusa stanowi zagrożenie dla populacji niezależnie od wieku. Jak zabezpieczyć dziecko lub jak rozpoznać u niego zarażenie koronawirusem?

Koronawirus u dzieci - objawy

W jaki sposób nowy koronawirus – nazwany COVID-19 – wpływa na różne systemy w ludzkim organizmie, zwłaszcza u osób nieletnich? Prowadzący do niewydolności oddechowej wirus w początkowej fazie objawia się podobnie do zapalenia płuc. Symptomy u dzieci i dorosłych pojawiają się od 2 do 14 dni po styczności z wirusem:

napady silnego kaszlu,

ew. duszności,

osłabienie,

zaburzenia widzenia,

Zarażone osoby zgłaszały również dodatkowe objawy, które nie występują często. Są to nudności, wymioty i biegunka.

Zdaniem Marca Lipsitcha z Harvard School of Public Health zakażenie koronawirusem u dzieci przeważnie przebiega na tyle łagodnie, że rodzice nie pojawiają się z dziećmi u lekarza, więc koronawirus nie zostaje rozpoznany. Liczba zachorowań wśród najmłodszych może być zaniżona.

Podobnie było w przypadku SARS: z danych WHO wynika, że podczas epidemii SARS w latach 2002-2003 zachorowało ponad 8 tys. osób i zmarły 774 osoby. W tej grupie było 80 potwierdzonych przypadków tego koronawirusa u dzieci oraz 55 podejrzanych.

Koronawirus u dzieci - przebieg i postępowanie

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i w związku z końcem ferii i wyjazdów (zagranicznych), szkoły wdrożyły działania prewencyjne i regularne mierzenie temperatury u dzieci. Wysoka gorączka jest pierwszym sygnałem do tego, aby podejrzewać zarażenie.

Takie działanie jest słuszne - w przypadku, jeśli twoje dziecko ma podwyższoną temperaturę, jego samopoczucie drastycznie się pogorszyło, a z godziny na godzinę lub z dnia na dzień pojawiają się napady kaszlu - zgłoś się do przychodni oraz zadzwoń do szkoły.

Koronawirus u dzieci - leczenie



W przypadku koronawirusa trudno mówić o wdrożeniu leczenia przy tak znikomej liczbie zachorowań lub ich bardzo łagodnym przebiegu. Nie istnieje lek zalecany do zapobiegania lub leczenia zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV), a osoby zakażone wirusem niezależnie od wieku powinny otrzymać odpowiednią opiekę medyczną w celu złagodzenia i leczenia objawów.

W przypadku jakiekolwiek postaci wirusa, antybiotyki nie działają i nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy czy leczniczy.

Pojawiły się błędne doniesienia, jakoby szczepionka przeciw pneumokokom i szczepionka przeciwko Haemophilus influenza typu B, w skrócie Hib, miałyby zapewnić ochronę przez nowym typem koronawirusa u dzieci. To nieprawda - aczkolwiek istnieje szansa, że szczepione dzieci będą łagodniej przechodzić chorobę.

W tym trudnym okresie warto pamiętać o przestrzeganiu higieny rąk oraz unikaniu wyjazdów zagranicznych do miejsc objętych wirusem: Azji, północnej części Włoch. Archiwalne zapisy mapy z ostatnich dni pokazują rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach i sąsiednich państwach azjatyckich. Poza tym przypadki zarażenia potwierdzono również w Europie.

Według danych z 26 lutego na całym świecie zanotowano ponad 80 tysięcy zakażeń oraz 2760 przypadków śmiertelnych.

