Gorączka jest reakcją obronną organizmu, np. na atak wirusów czy bakterii. W wyższej temperaturze drobnoustroje nie mogą się tak łatwo namnażać i szybciej giną.

Reklama

- Gdy wysoka, to źle?

Przy przeziębieniu występuje zwykle stan podgorączkowy. Temperatura ciała nie przekracza wtedy 38 st. C. Dlatego gdy pojawia się wysoka gorączka, zaczynamy się obawiać, że to coś więcej niż zwykła infekcja. Zupełnie niepotrzebnie. Nawet przy przeziębieniu temperatura może wzrosnąć powyżej 39 st. C.

Oczywiście, jeśli wysoka gorączka utrzymuje się ponad 2–3 dni, powinnaś iść do lekarza. Nie zwlekaj z tym także wtedy, gdy występują i inne objawy, np.: silne bóle głowy i karku, suchy, męczący kaszel, bóle mięśni i stawów, uczucie wyczerpania. To może oznaczać, że dopadł cię bardziej zjadliwy wirus, np. grypy.

- Zbijać czy nie

Niektórzy sięgają po leki przeciwgorączkowe nawet wtedy, gdy temperatura wzrosła o kilka kresek. To błąd. W ten sposób tylko łagodzą objawy infekcji, ale nie likwidują jej przyczyny. Co gorsza, osłabiają siły obronne organizmu. Gorączkę trzeba obniżać dopiero wtedy, gdy przekracza 38,5 st. C. Utrzymująca się przez dłuższy czas wysoka temperatura osłabia, co dla niektórych ludzi, np. osób z chorobami serca i starszych, może być wręcz niebezpieczne.

- Jaki wziąć lek

Bez recepty dostępne są różne środki, np.: z paracetamolem, ibuprofenem czy kwasem acetylosalicylowym. Wszystkie są skuteczne, ale nie każdy może je stosować.

- Środki z paracetamolem mają najmniej działań ubocznych. Mogą je więc zażywać nawet kobiety w ciąży (oczywiście w porozumieniu z lekarzem). Stosując paracetamol, uważaj jednak, by nie przekroczyć dawki 4 g leku na dobę (czyli 8 tabletek po 500 mg). Przedawkowanie grozi uszkodzeniem wątroby. Jednorazowo możesz wziąć najwyżej 500 mg leku. Kolejne dawki bierz nie częściej niż co 4–6 godzin.

Jeżeli leki z paracetamolem nie działają, możesz dodatkowo zażyć lek z ibuprofenem.

- Leki z kwasem acetylosalicylowym i ibuprofenem mogą podrażniać śluzówkę żołądka. Dlatego nie sięgaj po nie, jeśli masz wrzody trawienne. Kwas acetylosalicylowy obniża ponadto krzepliwość krwi. Nie zażywaj go więc, jeśli przyjmujesz inne leki przeciwzakrzepowe. Leków tych nie powinny zażywać kobiety w ciąży.

- Domowe sposoby

Gorączkę można obniżyć także domowymi metodami.

- Pij 2–3 razy dziennie napar kwiatów lipy lub czarnego bzu. Zioła te działają napotnie i przeciwgorączkowo. Pamiętaj, że gdy się pocisz, organizm traci wodę. Dlatego w ciągu dnia powinnaś wypijać około 2 litrów płynów.

- Możesz zastosować chłodne okłady. Przyłóż je na czoło, po bokach szyi, w okolicy wątroby.

Coś więcej niż sezonowa infekcja

Jeśli podwyższona temperatura ciała (około 37,5 st. C) utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj, że stan podgorączkowy nie musi występować przez cały czas. Często wzrasta jedynie rano lub pod wieczór. Niekiedy towarzyszą mu inne nietypowe objawy.

Oto co powinno cię zaniepokoić:

- czujesz się osłabiona, łatwo się męczysz,

- pocisz się mocno w nocy;

- masz przyspieszony oddech, duszności;

- odczuwasz kołatanie serca;

- straciłaś apetyt, szybko chudniesz, chociaż jesz tyle, co dotychczas;

- stałaś się bardziej nerwowa, odczuwasz niepokój, masz kłopoty ze snem;

- masz powiększone niebolesne węzły chłonne na szyi, pod pachami, w pachwinach;

- zauważyłaś krew w moczu.

Takie objawy mogą być pierwszymi sygnałami poważniejszej choroby, np. nadczynności tarczycy, niektórych nowotworów (m.in.: raka nerki, ziarnicy złośliwej, białaczki), chorób autoimmunologicznych (np. reumatoidalnego zapalenia stawów), gruźlicy.

Zależnie od rodzaju dolegliwości lekarz zleci ci dodatkowe badania, np. badania laboratoryjnie, USG, prześwietlenie płuc.

Reklama

Konsultacja: dr hab. n.med. Józef Haczyński, specjalista chorób wewnętrznych