Jak można zarazić się grzybicą stóp i paznokci?



O grzybicy możemy powiedzieć jedno – to mało przyjemna dolegliwość, która jest do tego wyjątkowo zaraźliwa! Zwykle atakuje skórę, zwłaszcza na stopach. Schorzenie to właściwie nie było znane w Starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie noszono przewiewne sandały. Dolegliwość ta na szerszą skalę pojawiła się dopiero, gdy stopę schowano w szczelnym obuwiu prawie na cały dzień.

Być może trudno w to uwierzyć, lecz w naszym klimacie na grzybicę cierpi co piąta osoba.

Na zadbanym wyglądzie i zdrowiu stóp zależy nam szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym. W czasie letnich upałów ciężkie buty zmieniamy na przewiewne klapki albo sandały. Niestety, często też jesteśmy zmuszeni nosić obuwie przegrzewające stopy, a tym samym nieświadomie tworzymy doskonałe warunki do rozwoju grzybicy stóp i paznokci.

Przyczyną tej choroby mogą być zatem grube, obcisłe buty, które ściskają palce razem i tworzą ciepłe, wilgotne obszary pomiędzy nimi. Przepocone skarpetki również sprzyjają wzrostowi ryzyka zachorowania na grzybicę.

– Nie możemy zapominać, że grzybica jest chorobą zakaźną, którą można się zarazić na dwa sposoby. Po pierwsze: poprzez kontakt bezpośredni – mówi mgr farmacji Aleksandra Makowska, ekspert marki Undofen. – Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy mamy styczność z zanieczyszczonymi powierzchniami (takimi jak ręczniki czy podłoga). Oprócz tego istnieje też ryzyko zarażenia się grzybicą w miejscach publicznych, gdy np. chodzimy boso na basenie, w siłowni czy też przymierzamy buty w sklepie na gołą stopę. Z tego względu jedynie profilaktyka i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą nas uchronić przed tą uciążliwą i bolesną dolegliwością.

Rodzaje grzybicy stóp i ich objawy



Wyróżnia się kilka odmian grzybicy stóp, które mogą infekować stopy osobno lub też mogą współistnieć ze sobą:

grzybica stóp międzypalcowa – jest najbardziej powszechna. Określana jako „stopa atlety” lub „stopa sportowca”, ponieważ właśnie sportowcy cierpią na nią najczęściej. Pierwsze zmiany pojawiają się między piątym a czwartym palcem stopy, bo między nimi jest najcieplej, najwilgotniej i najciaśniej. Skóra u nasady tych palców jest mocno zaczerwieniona lub pęknięta, a przy wycieraniu stóp odczuwa się ból;

– charakteryzuje się występowaniem licznych drobniutkich pęcherzyków na podeszwach stóp i czerwonym zabarwieniem skóry; grzybica stóp złuszczająca – objawia się nadmiernym rogowaceniem i złuszczaniem się naskórka całej stopy. O tzw. mokasynowej postaci grzybicy złuszczającej mówi się, gdy obejmuje ona nie tylko podeszwę, ale i brzeg stopy – tyle, ile jest schowane w bucie.

Jak zapobiegać grzybicy stóp?



W przypadku grzybicy stóp kluczowe znaczenie ma profilaktyka. Aby uniknąć tej przykrej dolegliwości, warto zastosować się do poniższych wskazówek:

Utrzymujmy stopy suche, zwłaszcza między palcami . Gdy jesteśmy w domu, chodźmy boso, aby stopy wietrzyły się jak najczęściej.

. Gdy jesteśmy w domu, chodźmy boso, aby stopy wietrzyły się jak najczęściej. Wybierajmy naturalne materiały . Nośmy skarpetki, które są wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub wełna lub zaprojektowane tak, aby wyciągnąć wilgoć z dala od stopy.

. Nośmy skarpetki, które są wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna lub wełna lub zaprojektowane tak, aby wyciągnąć wilgoć z dala od stopy. Regularnie zmieniajmy skarpetki i rajstopy . Jeśli nasze stopy dużo się pocą, zmieniajmy skarpetki nawet dwa razy dziennie.

. Jeśli nasze stopy dużo się pocą, zmieniajmy skarpetki nawet dwa razy dziennie. Nośmy lekkie, dobrze wentylowane buty . Unikajmy butów wykonanych z materiałów syntetycznych, takich jak winyl lub kauczuk.

. Unikajmy butów wykonanych z materiałów syntetycznych, takich jak winyl lub kauczuk. Chrońmy swoje stopy w miejscach publicznych . Stosujmy wodoodporne sandały w prysznicach publicznych, basenach, saunach i innych miejscach publicznych.

. Stosujmy wodoodporne sandały w prysznicach publicznych, basenach, saunach i innych miejscach publicznych. Aby uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania zakażenia grzybiczego, nie pożyczajmy nigdy nikomu butów!

Jak skutecznie leczyć grzybicę?



Dolegliwości grzybicze powinny być leczone od momentu wystąpienia pierwszych objawów, takich jak zaczerwienienie, swędzenie czy pojawienie się pęknięć na skórze.

Mycie stóp dwa razy dziennie i utrzymywanie suchości – zwłaszcza między palcami – sprawi, że stopy przestaną być siedliskiem grzybów chorobotwórczych oraz bakterii. Noszenie bawełnianych skarpetek, pozwalających stopom oddychać, łagodzi objawy.

Kiedy jednak naturalne sposoby zawodzą, rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z produktów leczniczych stworzonych specjalnie do walki z grzybicą (do kupienia w aptece).

Źródło: materiały prasowe Multi PR/mn