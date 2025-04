Z tymi wszystkimi problemami borykają się osoby z AZS. Jak pielęgnować taką skórę aby zminimalizować objawy i polepszyć jej wygląd.

Oto kilka zasad o których warto pamiętać:

Należy unikać kontaktu z czynnikami drażniącymi i nasilającymi zmiany. Do czynności które wymagają kontaktu z czynnikami alergizującymi stosujmy rękawice ochronne.

Do mycia warto stosować preparaty emolientowe o kwaśnym pH.

o kwaśnym pH. Kąpiele nie powinny być zbyt długie oraz w zbyt wysokiej temperaturze. Takie działanie sprzyja niszczeniu naskórka, który i tak z racji choroby nie pełni swoich funkcji prawidłowo.

Skórę po kąpieli nie wycieramy tylko delikatnie osuszamy, a po 3-5 minutach nakładamy na nią emolienty . Są to różne gotowe preparaty lub maści dostępne na rynku wykonywane na zlecenie lekarza (maść cholesterolowa), których zadaniem jest natłuszczenie i ochrona skory.

. Są to różne gotowe preparaty lub maści dostępne na rynku wykonywane na zlecenie lekarza (maść cholesterolowa), których zadaniem jest natłuszczenie i ochrona skory. Skóra powinna być natłuszczana co 2-4 godzin. Czas działania emolientów u osób z AZS na ogól nie przekracza 1 godziny.

Nadmierna ekspozycja na słońce może pogarszać stan skory.

Nie należy używać preparatów w formie oliwki oraz mydeł glicerynowych, ponieważ mogą wysuszać skórę .

. Czasem zalecane są ciepłe kąpiele nawilżające. Stosuje się w nich środki zmiękczające skórę, które zatrzymują wilgoć. Kąpiele takie powinny trwać około 20-30 minut.

Jeśli świąd skóry jest bardzo dokuczliwy do kąpieli można dodać sodę lub płatki owsiane. Substancje te działają przeciwświądowo, natomiast nie zwiększają wchłaniania wody przez skórę.

Czy pielęgnacja wystarczy?

Prawidłowa pielęgnacja to w wielu przypadkach podstawa leczenia atopowego zapalenia skóry. Jednak jeśli zmiany się nasilają i utrudniają codzienne funkcjonowanie należy koniecznie zgłosić się do lekarza. On po ocenie zmian może zdecydować o wdrożeniu leków zmniejszających nasilenie zmian (np. sterydów) lub podejmie leczenie nadkażeń bakteryjnych zmienionej atopowo skóry przy pomocy antybiotykoterapii.

Wiele osób z AZS zauważa nasilenie zmian po stresie, czy silnych stanach emocjonalnych. Stres jest naturalnym elementem życia każdego człowieka. Jednak w miarę możliwości należy je organizować tak aby unikać sytuacji stresorodnych. Spokój, równowaga wewnętrzna i pamięć o odpoczynku często przynoszą bardzo dobre rezultaty w leczeniu atopowego zapalenia skóry.

