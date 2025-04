Skąd się bierze?

Na grzybicę skóry nieowłosionej chorują, w równym stopniu, ludzie niezależnie od wieku i płci. Najczęściej zakażamy się, poprzez dotyk, od chorych ludzi lub zwierząt. Najczęściej za pojawienie się grzybicy odpowiadają dermatofity z rodziny Trichophyton.

Jak rozpoznać?

Grzybica skóry gładkiej we wstępnej fazie choroby to zapalne ogniska na skórze, którym towarzyszą liczne grudki i pęcherzyki. Zmiany te są dokuczliwe, ponieważ manifestują się świądem. Wraz z postępem choroby, gdy grzyb naciecze tkankę skórną świąd staje się mniej nasilony a wiodącym objawem choroby są łuszczące się zmiany rumieniowe, które w części centralnej są uśpione natomiast szerzą się na obwodzie. Zwykle zmiany w grzybicy skóry gładkiej przybierają kształt okręgów.

Nie grzybica, a jednak grzyb

Grzyby mogą powodować zmiany skórne, które same w sobie nie zawierają strzępek ani innych form grzyba. Najczęściej takie objawy widuje się na rękach, zwłaszcza na dłoni dominującej. Przyczyną tych zmian jest reakcja alergiczna na antygeny grzybicze wydzielane przez właściwe ognisko infekcji, które mogło jeszcze nie zostać wykryte. W takim wypadku objawy skórne ustępują dopiero po wyleczeniu pierwotnej zmiany.

Przebieg i leczenie

Grzybice skóry gładkiej, zwłaszcza u osób z chorobami układu immunologicznego lub osłabionych, leczą się długo i mają charakter przewlekły, a same zmiany zajmują duże obszary ciała. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, leczenie może być miejscowe, przy pomocy leków zawierających flukonazol lub itrakonazol. Gdy potrzebne jest leczenie ogólne (zwykle doustne) podaje się antybiotyki: gryzeofulwinę, nystatynę i natamycynę oraz leki, jakie stosuje się w leczeniu miejscowym.

Szczególny rodzaj grzybicy skóry

Zagadnieniu temu poświęcony jest odrębny artykuł, jednak nie można tu nie wspomnieć o najczęściej występującej grzybicy skóry gładkiej, jaką jest grzybica stóp. Powodują je grzyby z tej samej rodziny, jednak sam obraz zmian towarzyszący chorobie, może mieć charakter ostry lub przewlekły. Wyróżnia się trzy najczęstsze odmiany grzybicy stóp: międzypalcową, złuszczającą i potnicową.

Na koniec warto wspomnieć, że grzybice skóry są podobne do wielu innych zakażeń skóry, dlatego często do postawienia diagnozy, lekarz musi się posiłkować badaniem mikologicznym.

