Zatrucie muchomorem sromotnikowym zwykle przebiega w następujący sposób:

1. Okres bezobjawowy: 8-12 godzin od spożycia grzybów.

2. Okres zaburzeń żołądkowo–jelitowych: trwa przeciętnie 12-14 godzin. Objawy – silne bóle brzucha, wodnista, obfita biegunka, wymioty.

3. Okres utajenia z pozorną poprawą stanu ogólnego chorego: ok. 12-24 godzin. Niestety w tym czasie dochodzi do coraz poważniejszego uszkodzenia wątroby, ale nie możemy tego zaobserwować gołym okiem.

4. Faza wątrobowa: w zależności od tego, jak ciężkie jest zatrucie, wygląda różnie: od objawów słabej żółtaczki do krwawienia

z przewodu pokarmowego, zaburzeń świadomości, śpiączki.

Pierwsza pomoc

Jeśli podejrzewasz, że ktoś zjadł trujący grzyb, ale jeszcze nie wymiotuje, postaraj się jak najszybciej sprowokować torsje (wystarczy podrażnić gardło np. wkładając delikatnie palec). Natychmiast wezwij pogotowie lub jedź

z chorym do najbliższego szpitala. Ważne by dostał pomoc medyczną jak najszybciej, zanim toksyny zdążą uszkodzić wątrobę.