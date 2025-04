Ogólnopolska Kampania Społeczna „Piękna, bo Zdrowa”, której organizatorem jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości powstała po to, aby szerzyć rolę profilaktyki raka szyjki macicy i uświadomić kobietom, jak ważne dla nich są regularne badania ginekologiczne. Samo badanie cytologiczne trwa dosłownie chwilę, jest bezbolesne nieinwazyjne, a skoro dbamy o siebie „na zewnątrz” i chcemy być piękne, to tak samo powinnyśmy pamiętać o swoim zdrowiu i o tym, żeby raz do roku wykonać cytologię, która wcześnie wykryta może uratować nam życie

Reklama

To już IX. odsłona kampanii, co pokazuje jak ważny jest nadal temat raka szyjki macicy. W najbliższy weekend 3-4.02.2018 w ramach inauguracji kampanii każda kobieta będzie mogła wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne.

Poza wspomnianą już profilaktyką w ramach kampanii poruszane są także zagadnienia istotne w przypadku wystąpienia choroby nowotworowej, np. związane z rolą odpowiedniego żywienia w procesie leczenia.

W tegoroczną odsłonę kampanii zaangażowały się Panie: Katarzyna Cerekwicka, Olga Borys, Agnieszka Więdłocha, Nicole Sochacki-Wójcicka @mamaginekolog, Julia Wieniawa, a także Ida Karpińska prezes Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.

Reklama

Sprawdź także:

Cytologia - co to takiego?