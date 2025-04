Większość osób cierpiących na katar sienny uważa go tylko za uciążliwą przypadłość, którą trzeba przeczekać. Tymczasem nie jest to tak niewinna choroba, za jaką uchodzi. Co więc zrobić w jego przypadku?

Katar sienny - leczyć czy przeczekać?

Męczy cię katar, łzawią oczy i swędzi nos? Podstawowe zalecenie dla osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa (jak fachowo jest nazywany katar sienny) brzmi: koniecznie trzeba go leczyć! I tak jak w przypadku wszystkich innych uczuleń, terapia powinna rozpocząć się od eliminacji lub przynajmniej znacznego zmniejszenia ilości alergenów.

Wszechobecnych w powietrzu pyłków uniknąć w zasadzie się nie da, dlatego trzeba co najmniej kilkakrotnie w ciągu dnia usuwać je z błon śluzowych nosa. Najlepiej wypłukiwać je stamtąd za pomocą sprayów zawierających roztwór soli fizjologicznej lub wody morskiej. Ten drugi sposób jest o tyle lepszy, że woda zawiera dodatkowo wiele mikroelementów, które nawilżają wysuszoną śluzówkę nosa i łagodzą stan zapalny. To jeden ze sposobów na katar sienny.

Poznaj 5 preparatów, które mogą pomóc ci przetrwać tę dolegliwość.

Na podstawie artykułu z Vita poleca: "Choroby cywilizacyjne. Alergie".