Badanie wzroku u dziecka/ fot. materiały prasowe AM art-media

Reklama

Pierwsze sygnały, które mogą zaniepokoić

Kłopoty z czytaniem, błędy przy przepisywaniu tekstów zarówno z tablicy jak i z książki, to symptomy, że ze wzrokiem dziecka może dziać się coś złego. Eksperci alarmują, że łatwo je pomylić i uznać za oznakę braku dyscypliny.

Co jeśli lekarz stwierdzi u dziecka wadę wzroku? – to pytanie najczęściej zadają sobie rodzice. Należy wybrać odpowiedni sposób korekcji spełniający wymagania pacjenta. W przypadku dziecka, to komfort i poczucie akceptacji wśród rówieśników. Najpopularniejszym rozwiązaniem są okulary, ale coraz częściej lekarze proponują również soczewki kontaktowe.

- To rozwiązanie pozwala zachować równowagę pomiędzy takimi zmiennymi jak funkcjonalność, przestrzeganie zaleceń, łatwość używania czy czynniki społeczne i bezpieczeństwo – tłumaczy prof. Christina N. Grupcheva, przewodnicząca komitetu szkoleniowego Europejskiej Rady Okulistyki.

Co ciekawe, w krajach zachodniej Europy i w USA w soczewkach chodzą już 8-latkowie, w Polsce wciąż panuje stereotyp, że to komfort dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich. Na obniżenie wieku dla aplikacji soczewek wpływ miało m.in. wprowadzenie soczewek jednodniowych silikonowo-hydrożelowych, które jako pierwsi stworzyli i wprowadzili na rynek specjaliści firmy Johnson & Johnson Vision Care, producenta soczewek kontaktowych marki Acuvue,

- Soczewki jednodniowe to najzdrowsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dla użytkowników. Nie wymagają one stosowania żadnych środków chemicznych do pielęgnacji, przez co higiena oczu jest zachowana na najwyższym poziomie - dr n. med. Arleta Waszczykowska, specjalista w dopasowywaniu soczewek dzieciom.

Polecamy: Wady wzroku u dzieci. Jak uchronić dziecko przed wadami wzroku?

Reklama

Badanie przesiewowe wzroku

Zanim jednak zdecydujemy się na wybór odpowiedniej metody korekcji wzroku musimy odwiedzić specjalistę. Podczas badań przesiewowych przeprowadzonych przez Johnson & Johnson Vision Care w czerwcu 2013 roku, na grupie 51 dzieci, okazało się, że dla dużej liczby z nich było to pierwsze badanie wzroku.

- Widzenie obuoczne statystycznie wykształca się do 7-8 roku życia, dlatego jeśli odpowiednio wcześniej nie zdiagnozuje się anomalii takich jak zezy czy nieskorygowane wady refrakcji (np. astygmatyzm, krótkowzroczność i nadwzroczność) może to prowadzić do trwałego i nieodwracalnego obniżenia ostrości wzroku – mówi mgr inż. Rafał Brygoła, optometrysta, prowadzący badanie.

Źródło: materiały prasowe AM art-media/ (dr)

Zobacz także: Jak rozpoznać wadę wzroku u dziecka?