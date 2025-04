Działanie UV jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, bo ich organizmy mają jeszcze słabo rozwinięte mechanizmy obronne, odpowiadające za ochronę malucha przed działaniem czynników zewnętrznych.

– Choć nakrycia głowy to najczęściej stosowane sposoby ochrony ciała, nie zabezpieczają one oczu dzieci. Daszek czapki czy rondo kapelusza sprawią jedynie, że słońce nie będzie razić i oślepiać naszej pociechy, nie zatrzymają jednak promieniowania – przestrzega Renata Makuc, lekarz okulista – Intensywne działanie UV na delikatne oczy dziecka może w przyszłości prowadzić do zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej czy nawet zmian skórnych na powiekach. Dlatego też już od najwcześniejszych lat powinniśmy przyzwyczajać najmłodszych do noszenia okularów przeciwsłonecznych.

Przede wszystkim ochrona, potem ozdoba



Okuliści podkreślają, że gotowe okulary przeciwsłoneczne, które można kupić na bazarach lub w supermarketach rzadko gwarantują odpowiednią ochronę wzroku. Niektóre są wykonane z tanich i nietrwałych materiałów dlatego zamiast pomagać – szkodzą. Przyciemnione okulary sprawiają, że nasze źrenice się rozszerzają, aby dopuścić więcej światła. Jeśli szkła nie są odpowiedniej jakości, to wraz z promieniami słonecznymi do oczu dociera także dawka szkodliwego promieniowania UV.

Przed zakupem okularów przeciwsłonecznych warto zaprowadzić dziecko na badanie okulistyczne. Lekarz okulista wykryje ewentualne wady wzroku i zdecyduje czy maluch nie wymaga soczewek korekcyjnych.

– Nowoczesne technologie wykorzystywane w produkcji soczewek okularowych pozwalają na stosowanie różnych uszlachetnień, np. barwień – mówi Jerzy Kramarczyk, główny technolog w firmie JZO – Ponadto szkła plastikowe, które się barwi są lekkie, dzięki czemu najmłodsi chętniej je noszą oraz odporne na stłuczenia, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania okularów.

Pamiętajmy, że okulary przeciwsłoneczne, mogą zarazem korygować wadę wzroku.

Jakie okulary wybrać dla dziecka?

Jeśli dziecko musi nosić okulary przez cały rok, warto dokładnie zastanowić się nad wyborem odpowiednich szkieł. Gdy spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, mogą to być okulary fotochromowe, które zmieniają barwę w zależności od natężenia światła. Dobrze, by szkła dla najmłodszych pokryte były powłoką antyrefleksyjną, która redukuje pojawiające się na ich powierzchni odblaski.

Aby okulary spodobały się dzieciom, soczewki można dopasować do opraw o różnym kształcie. Gdy maluch zauważy, że dzięki okularom lepiej widzi lub że nie razi go słońce, sam będzie pamiętał o tym, żeby je zakładać.

