Soczewki kontaktowe a uprawianie sportu - kilka podstawowych rad

Wada wzroku nie musi ograniczać twojej aktywności sportowej. Zamień okulary na soczewki kontaktowe i ciesz się swobodą ruchów oraz wyraźnym widzeniem niezależnie od rodzaju uprawianego sportu. Oto kilka rad odnośnie używania soczewek podczas wysiłku fizycznego.



Przygodę z soczewkami należy rozpocząć od wizyty u okulisty. Przeprowadzi on badanie wzroku, sprawdzi czy nie ma przeciwwskazań do korzystania z tego rodzaju korektora wzroku i dobierze odpowiedni dla Ciebie rodzaj. Ważne jest by poinformować specjalistę o rodzaju uprawianego sportu. Pomoże to wybrać najlepszy model soczewek kontaktowych oraz ewentualne dodatki np. okulary ochronne z filtrami UV lub gogle.

Sporty, w których masz styczność z wodą wymagają używania soczewek jednodniowych. Przy intensywnych ćwiczeniach lub nurkowaniu, dodatkowo warto założyć gogle. Dlaczego? Woda na pływalni, w jeziorze czy w morzu nie jest krystalicznie czysta. Przypadkowe spłynięcie soczewki z oka, a potem ponowne jej założenie może doprowadzić do infekcji lub chorób oczu ze względu na bakterie, grzyby i zarazki znajdujące się w wodzie. Jednokrotne użycie soczewek zmniejsza takie ryzyko, gdyż brudne „kontakty” muszą wylądować, zaraz po ćwiczeniach, w koszu na śmieci.

Przy uprawianiu większości dyscyplin sportowych, zarówno tych wymagających użycia dodatkowego sprzętu np. rakiety (tenis ziemny, squash, badminton), piłki (siatkówka, koszykówka), jak i przy joggingu, aerobicu sprawdzą się soczewki miękkie. Dzięki zawartości hydrożelu, który ma właściwości wodochłonne, gazo- i tlenoprzepuszczalne, te korektory wzroku lepiej i mocniej przylegają do rogówki oka, zapewniając komfort i wygodę stosowania.

Oczy osób uprawiających sporty na wolnym powietrzu narażone są na działanie szkodliwego promieniowania UV. W tym przypadku najlepszą ochronę oku zapewnią soczewki absorbujące tego typu promieniowanie. W połączeniu z okularami przeciwsłonecznymi z filtrem UV dadzą pełne zabezpieczenie podczas gry na korcie, boisku czy polu golfowym.

Soczewki wykonane z materiałów silikonowo-hydrożelowych to odpowiedni wybór przede wszystkim dla fanów ekstremalnych wrażeń oraz sportów czasochłonnych (maratończyków).

Decydując się na soczewki nie będziesz musiał martwić się spadającymi albo zaparowanymi okularami, zniekształconym obrazem czy niedostateczną ostrością widzenia, a w pełni skupisz się na podejmowanej aktywności fizycznej.

