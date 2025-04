Ortokorekcja - leczenie wad wzroku podczas snu

Ortokorekcja jest rozwiązaniem, dla osób które nie lubią nosić okularów lub soczewek kontaktowych, a także nie mogą poddać się laserowej korekcji wzroku. Polega na założeniu soczewek korygujących wadę wzroku podczas snu.

Fot. Fotolia



Oczy są jednym z najważniejszych narządów człowieka. Dzięki nim, aż 82% bodźców jest przekazywanych do mózgu, dlatego komfort widzenia jest tak niezwykle ważny. Współcześnie blisko połowa Polaków ma problemy ze wzrokiem. Najczęstsze wady to krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm oraz starczowzroczność. Najczęściej praktykowane metody korekcji wad wzroku, jak stosowanie okularów czy noszenie w ciągu dnia soczewek kontaktowych, to dla wielu osób duży dyskomfort. Na czym polega metoda ortokorekcji wyjaśnia specjalista Optometrii Klinicznej, Piotr Toczołowski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Co to jest ortokorekcja?

Ortokorekcja to niechirurgiczna metoda korekcji krótkowzroczności i niewielkiego astygmatyzmu, która polega na modelowaniu kształtu rogówki oka za pomocą najnowszej generacji soczewek ortokeratologicznych zw. OrtoK. Krótkowzroczność korygowana jest spłaszczeniem rogówki , dzięki czemu promienie świetlne skupiane są prawidłowo. W przypadku astygmatyzmu wyrównany zostaje kształt rogówki. Cały proces korekcji odbywa się podczas snu dzięki czemu w ciągu dnia pacjent widzi dobrze bez użycia tradycyjnych soczewek kontaktowych czy okularów.

Jak długo utrzymuje się efekty dobrego widzenia w ciągu dnia?

Prosta czynność, jaką jest założenie soczewek przed położeniem się do snu, zapewnia korekcję wady wzroku na 16 – 40 godzin, w zależności od tego jak duża jest wada wzroku oraz jak długo są one stosowane. W ciągu pierwszych dni korekcja utrzymuje się przez kilkanaście godzin, a po kilku miesiącach nawet do 40 godzin, co pozwala zakładać soczewki co drugą noc.

Czy ortosoczewki są bezpieczne?

Ortosoczewki wykonuje się ze specjalnego gazoprzepuszczalnego tworzywa, dlatego nawet zamknięte oko pozostaje dotlenione, dzięki czemu nie odnotowuje się specjalnych powikłań powiązanych z soczewkami. Dodatkowo cały proces jest odwracalny co oznacza, że po zaprzestaniu stosowania ortosoczewek rogówka wraca do swojego pierwotnego kształtu i można ponownie zacząć nosić szkła kontaktowe lub okulary.

Kto może stosować metodę ortokorekcji?

Ortokorekcja jest najskuteczniejszą metodą, która hamuje lub w znacznym stopniu spowalnia narastanie krótkowzroczności. Przeznaczona jest dla osób dorosłych i dzieci od 10 roku życia, których krótkowzroczność nie przekracza minus 5 dioptrii, zaś astygmatyzm, który powoduje

niewyraźne widzenie na skutek nieregularnego kształtu rogówki lub soczewki, nie może być większy niż 1,5 dioptrii. Przy większej wadzie możliwa jest częściowa poprawa wzroku - w ciągu dnia konieczne jest noszenie okularów, ale najczęściej słabszych o 4 dioptrie.

Wady wzroku stanowią ogromny problem szczególnie dla reprezentantów grup zawodowych, u których dobry wzrok bez użycia okularów i soczewek kontaktowych jest koniecznością. Ortokorekcja polecana jest szczególnie osobom, które pracują w klimatyzowanych pomieszczeniach, sportowcom uprawiającym sporty kontaktowe, czy pracownikom pracującym w pomieszczeniach zadymionych i zapylonych.

Jak wygląda dobór odpowiednich soczewek?

Dobór odpowiednich soczewek zaczyna się od badania kwalifikacyjnego. Soczewki wykonuje się na zamówienie indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od potrzeb konkretnego oka. Przygotowanie ich poprzedzone jest bardzo dokładną diagnostyką. Należy wziąć pod uwagę

nie tylko wielkość wady wzroku, lecz przede wszystkim geometrię rogówki oraz inne parametry zmiany jej kształtu od centrum ku obwodowi. Po odpowiednim doborze soczewki służą nawet do 2 lat, po tym okresie należy wykonać kompleksową kontrolę i dobrać nową parę.

Dla kogo metoda jest niewskazana?

Metoda ortokorekcji niewskazana jest dla osób chorujących na jaskrę, zaćmę, odwarstwienie siatkówki, zespół suchego oka, stany zapalne oka i powiek oraz wszelkie schorzenia rogówki. Przeciwwskazaniem są również niektóre choroby ogólne, np. cukrzyca oraz wiele schorzeń

metabolicznych.

W oparciu o materiały prasowe Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, wypowiedź: Specjalista Optometrii Klinicznej, Piotr Toczołowski