Koarktacja aorty często współistnieje z innymi anomaliami układu krążenia – przetrwałym przewodem tętniczym Botalla, ubytkami w przegrodzie serca czy wadami zastawek, a także z zespołami genetycznymi (głównie z zespołem Turnera).

Koarktacja - zwężenie łuku aorty

Koarkatcja aorty jest wadą, której charakterystyczną cechą jest zwężenie aorty – tętnicy głównej - w początkowym łukowatym jej odcinku (czyli zaraz po odejściu od serca). Konsekwencją tego stanu jest przeciążenie lewej komory – krew którą serce wypompowuje do aorty tylko w niewielkim stopniu przepływa dalej do ciała. Większa jej część trafia do naczyń, które odchodzą od aorty przed zwężeniem – a więc do głowy i kończyn górnych. Z biegiem czasu te części ciała rozwijają się lepiej, dolna zaś połowa jest słabsza i chudsza.

Początkowo objawy mogą nie występować lub być bardzo skąpe. Pojawiają się trudności w karmieniu, dziecko jest niespokojne, obficie się poci i miewa duszność. W starszym wieku dołączają się częste bóle głowy, zmęczenie, bladość i chudnięcie.

Atletyczne dziecko

Dziecko z koarktacją aorty ma charakterystyczną atletyczną sylwetkę. Rozbudowane ramiona dominują nad wątlejszym tułowiem i kończynami dolnymi. Ponadto u dziecka nie wyczuwa się tętna na tętnicach dolnej połowy ciała, natomiast na rękach jest wyraźne i mocne. Także pomiar ciśnienia krwi na wszystkich czterech kończynach pozwala zdiagnozować tą wadę – występuje bowiem znaczna różnica ciśnienia krwi między kończynami górnymi a dolnymi – powyżej 20mmHg (u zdrowej osoby ciśnienie jest wszędzie takie samo).

Co znajdziemy w badaniach dodatkowych u dziecka z koarktacją aorty?

Lekarz dodatkowymi badaniami potrafi szybko rozpoznać koarktację aorty. Osłuchując serce słyszy charakterystyczny dla tej anomalii szmer i głośne tony serca. W badaniu echo widoczne będzie przeciążenie lewej komory pod postacią jej przerostu, a na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej uwidoczni się powiększona sylwetka serca i charakterystyczne zwężenie zarysu aorty.

Czym grozi koarktacja aorty?

Wadę należy szybko poddać korekcie chirurgicznej, gdyż grozi rozwojem niewydolności krążenia, niedokrwienia kończyn dolnych, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego czy wtórnych wad zastawek. Koarktację aorty leczy się za pomocą chirurgicznej przezskórnej plastyki balonowej lub wycięcia zwężonego odcinka aorty.

Koarktacja aorty, czyli wrodzone zwężenie łuku aorty, prowadzi do wykształcenia się u dziecka charakterystycznej atletycznej sylwetki.

