Śledź najnowsze dane o koronawirusie - aktualne mapy i statystyki

W walce z niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus, statystyki, mapy i wykresy są jedynym, co możemy zobaczyć. To one każdego dnia pokazują nam, jak radzimy sobie z epidemią. Oto aktualne mapy i dane dotyczące koronawirusa w Polsce i na świecie.