Rękawiczkę chwytamy między nadgarstkiem a dłonią i ciągniemy tak, aby wywinęła się na drugą stronę i nałożyła na palce. Ręką ze zdjętą rękawiczką chwytamy drugą rękawiczkę w ten sam sposób, jak wcześniej. Ciągniemy drugą rękawiczkę od siebie tak, żeby wywinęła się na lewą stronę i objęła palce.

Gdy obie rękawiczki są do połowy zdjęte, zdejmujemy pierwszą rękawiczkę trzymając jej wewnętrzną część. Następnie ręką bez rękawiczki trzymając za wewnętrzną część zdejmujemy drugą rękawiczkę. Wyrzucamy je do kosza (w placówkach medyczny rękawiczki trafiają do czerwonego worka z materiałem zakaźnym).