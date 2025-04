Spis treści:

Reklama

POChP to w skrócie przewlekła obturacyjna choroba płuc. Charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych. Choroba jest groźna, postępująca i nieuleczalna. Najczęściej chorują osoby po 40. roku życia, aktualni lub byli palacze, częściej mężczyźni niż kobiety.

O POChP ciągle za mało się mówi, bagatelizując możliwe skutki choroby. Tymczasem przewlekła obturacyjna choroba płuc jest w czołówce wśród przyczyn zgonów na świecie (na 4. miejscu). Nieodwracalna obturacja (zwężenie) oskrzeli to cecha charakterystyczna POChP.

Można zapobiegać chorobie - w pierwszej kolejności najważniejsze jest zaprzestanie palenia papierosów.

Dym tytoniowy uszkadza błonę śluzową oskrzeli, dochodzi do zwiększonego wydzielania śluzu i powstaje stan zapalny. W efekcie tkanka płucna zostaje uszkodzona, a średnica oskrzeli i oskrzelików ulega zwężeniu.

Na samym początku choroby nie daje ona żadnych dolegliwości (co utrudnia wczesne wykrycie). Z czasem pojawiają się charakterystyczne objawy POChP:

kaszel - atakujący głównie zwłaszcza rano,

- atakujący głównie zwłaszcza rano, przewlekła i postępująca duszność ,

, krótki oddech,

męczenie się przy niewielkim wysiłku,

przy niewielkim wysiłku, odkrztuszanie wydzieliny.

Podobnie może objawiać się też astma (zobacz domowe sposoby na astmę), dlatego niezbędne dla prawidłowej diagnostyki jest wykonanie spirometrii. To badanie pojemności płuc. Lekarz może zlecić też RTG klatki piersiowej, tomografię komputerową i badania krwi, EKG, posiew plwociny.

Czynnikiem numer 1, który zwiększa ryzyko zachorowania na POChP jest palenie papierosów (szacuje się, że nawet 90% zachorowań to skutek palenia). Badania mówią też o zwiększonym ryzyku zachorowania u biernych palaczy (zobacz więcej o przyczynach POChP).

Poza paleniem papierosów do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc mogą przyczynić się:

zanieczyszczone powietrze atmosferyczne,

atmosferyczne, nawracające infekcje płucne i oskrzelowe,

i oskrzelowe, przebyte w dzieciństwie choroby układu oddechowego ,

, obciążenia genetyczne.

Celem leczenia jest spowolnienie postępu choroby. POChP jest nieuleczalne i często późno wykrywane. Leczenie także służy poprawie komfortu życia chorego.

Podstawa to rzucenie palenia papierosów. Jest to niezbędne do spowolnienia rozwoju choroby. Leczenie farmakologiczne polega na łagodzeniu objawów - mogą to być leki rozszerzające oskrzela, sterydy, leki przeciwkaszlowe (zobacz domowe sposoby na kaszel).

Ważne jest też unikanie zanieczyszczonego powietrza, smogu, spalin, dymu, ćwiczenia oddechowe na świeżym powietrzu połączone z regularnymi spacerami, zdrowa, zbilansowana dieta i picie dużej ilości płynów.

W zaawansowanym stadium POChP konieczne bywa podawanie tlenu, co przynosi ulgę choremu. W niektórych przypadkach lekarze zalecają operację i chirurgiczne usunięcie fragmentów płuc lub - skrajnie - przeszczep płuc.

Reklama

Więcej o chorobach płuc:Objawy zapalenia płuc - to nie tylko kaszel i świszczący oddechAtypowe zapalenie płuc - jak je rozpoznać?Mykoplazma - jak ją rozpoznać i leczyć. Czy jest groźna u dzieci?Zaburzenia funkcji poznawczych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc