Prawidłowa temperatura ciała ludzkiego wynosi 36, 6 st. C. Rzadko kiedy jednak jest tak idealna. Zwykle waha się o kilka kresek w górę lub w dół i jest to całkowicie normalne. Problem pojawia się, gdy zaczyna przekraczać 37,5 st. C. Wówczas mówimy o stanie podgorączkowym. To sygnał, że organizm zaczyna włączać siły obronne. O gorączce zaś możemy mówić, gdy termometr pokaże 38 st. C. Wówczas można (ale nie trzeba) zacząć ją obniżać. Wszystko jest kwestią samopoczucia. Jeśli dziecko jest w formie, można poczekać do 38,5 st. C.

Gorączka i brak innych objawów

Dość często zdarza się, że u dzieci gorączka nie łączy się z innymi objawami, np. katarem, kaszlem, czy jakimś rodzajem bólu. Nie jest to nić niezwykłego. Rozwijający się organizm często bowiem bardzo szybko reaguje na atak bakterii lub wirusów, w ciele dziecka już toczy się walka z zarazkami, a na zewnątrz nie widać jeszcze innego śladu infekcji oprócz gorączki właśnie. Dlatego jeśli dziecko ma podniesioną temperaturę, a nie towarzyszą temu inne objawy, warto z wizytą u lekarza zaczekać 1-2 dni. Trzeba tylko kontrolować temperaturę ciała, obniżać ją i nie dopuszczać, by przekroczyła 39 st. C.

Uwaga! Nie zwlekaj z wizytą u lekarza, jeśli:

gorączka pojawia się w pierwszych miesiącach życia

temperatura dochodzi do 39°C lub towarzyszą jej drgawki

utrzymuje się dłużej niż 2 dni;

występują trudności z oddychaniem, nudności, wymioty, nasilona biegunka, bóle brzucha;

gdy podwyższona temperatura ma tendencję do nawracania;

wzrostowi ciepłoty ciała towarzyszy światłowstręt, drętwienie szyi;

Gorączka u dziecka - 38 st. C

Jeśli temperatura przekroczy 38-38,5 st. C (mierzona w pupie - 38,5-39), warto zacząć ją obniżać. Można podać dziecku paracetamol lub ibuprofen (dzieciom do 12., a niektórzy uważają, że do 16. roku życia nie podaje się kwasu acetylosalicylowego, bo może wywołać groźny dla ich życia zespół Rey'a). Dodatkowo warto zastosować napar z lipy (działa napotnie).

Przyczyną gorączki u dziecka może być infekcja, górnych lub dolnych dróg oddechowych (nawet zwykły katar), odczyn poszczepienny, zatrucie pokarmowe. Czasami temperatura nieznacznie podnosi się u dzieci ząbkujących.

Dziecko gorączkuje w upał? Sprawdź, co robić!

Gorączka u dziecka nie spada

Dość często zdarza się, że mimo podania leku obniżającego gorączkę, temperatura nie spada. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji można podać inny lek. Zasada jest jednak taka - można łączyć lek zawierający paracetamol z lekiem z ibuprofenem (można np. podać lek z ibuprofenem w godzinę po paracetamolu), nie można natomiast podawać na raz dwóch leków zawierających ten sama składnik. Warto pamiętać, że między kolejnymi dawkami paracetamolu powinno się zachować 4-6 godzin przerwy, a między dwiema dawkami ibuprofenu - 6-8 godzin. W czasie opornej do zbicia gorączki warto także wspomóc się chłodnymi okładami lub zrobić dziecku chłodną kąpiel (temperatura wody powinna mieć ok. 1-2 st. C. mniej niż ciała). Jeśli wymienione zabiegi nie skutkują, konieczna jest szybka wizyta u lekarza.

Gorączka u dziecka 3 dni

Jeśli dziecko gorączkuje 3 dni i nie pojawiają się u niego inne objawy, powinien je obejrzeć lekarz. Być może to tzw. trzydniówka, choroba wirusowa, która objawia się gorączką i wysypką, która występuje dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie. Trzeba to jednak koniecznie skontrolować.