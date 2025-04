Leczenie trądziku może wymagać zastosowania nie tylko dostępnych preparatów bez recepty, ale także antybiotyków czy hormonów. Należy pamiętać, że kosmetyki pomagają nieznacznie i tylko przy niewielkich zmianach.

Producenci prześcigają się w nowościach. Często proponują kilka produktów na raz - toniki, maści, kremy, maseczki. Mają one działanie oczyszczające i łagodzące. Często zawierają maści cynkowe, które osuszają zmiany. Do oczyszczania skóry można używać także roztworów spirytusowych zawierających tymol, mentol, kwas salicylowy.

Gdy leczenie preparatami ze sklepu nie pomaga należy zgłosić się do dermatologa, który obejrzy cerę i przepisze odpowiedni preparat.

W leczeniu ogólnym podaje się zazwyczaj antybiotyki. Najskuteczniejsza w leczeniu trądziku jest tetracyklina. W następnej kolejności stosuje się erytromycynę, minocyklinę i klindamycynę. Antybiotyki stosuje się według określonych schematów zwykle przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Nie można jednak takiej terapii stosować w nieskończoność. Antybiotyki te oprócz pozytywnego działania na cerę, niszczą niestety dobre bakterie organizmu, zaburzając równowagę flory jelit i skóry. Może to doprowadzić do chorób układu pokarmowego i biegunek. Antybiotyki mogą być stosowane także pod postacią maści lub kremów.

Dodatkowo zalecane są witaminy działające przeciwłojotokowo: PP, B2 i C. W przypadku przyjmowania preparatów wielowitaminowych należy unikać tych, które w swoim składzie mają witaminę B12. Może ona wywoływać objawy trądzikowe. Ponadto często używane są kremy zawierające pochodną witaminy A.

U dziewczynek ze zmianami trądzikowymi można zastosować terapię hormonalną. Stan cery może ulec znacznej poprawie w czasie używania hormonów. Niestety po pewnym czasie od ich odstawienia objawy nawracają. Należy zaznaczyć, że terapia hormonalna stosowana w leczeniu trądziku nie jest metodą antykoncepcyjną, choć najczęściej prowadzi do obniżenia płodności na wzór hormonalnej antykoncepcji.

Gdy zmiany trądzikowe są bardzo zaawansowane i prowadzą do powstania blizn na twarzy można zastosować leki zawierające 13-cis kwas witaminy A. Podaje się je zwykle przez 3-5 miesięcy. Korzystne działanie w leczeniu trądziku mają także sole cynku.

Przy leczeniu trądziku ważne jest też przestrzeganie diety eliminacyjnej, ograniczającej słodycze i dużą ilości tłuszczy i konserwantów.

