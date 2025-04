Lecznicze właściwości wierzby

Wiosną pierwsza zieleni się wierzba. Znanych jest około 400 gatunków tego drzewa. W naszym kraju rośnie około 30 gatunków. Jednak większość zna wierzbę białą, której gałązki wykorzystuje się do przygotowania palmy wielkanocnej. Gałązki wierzby w symbolice Kościoła Katolickiego to znak nieśmiertelności duszy oraz zmartwychwstania. Czy wierzbę można wykorzystać tylko do przygotowania palmy? Absolutnie nie! Poznaj inne zastosowania wierzby.

Reklama

Fot. Depositphotos

Kora wierzby to wspaniały surowiec leczniczy, który był wykorzystywany już w starożytności. W tamtym czasie osoba cierpiąca na ból głowy lub gorączkę żuła korę wierzby. Bogactwo kory wierzby to glikozydy salicylowe. Dopiero w 1838 roku poznano i wydzielono kwas salicylowy. Ta sytuacja przyczyniła się do uzyskania kwasu acetylosalicylowego, który znasz jako aspirynę. Niestety lek ten jak każdy inny powoduje wiele skutków ubocznych. Dlatego osoby, które nie mogą stosować aspiryny przyjmują naturalną aspirynę czyli salicynę z kory wierzbowej.

Naturalna salicyna na pewno działa wolniej, ale co istotne działa skutecznie. Jej zaletą jest to, że z reguły nie ma złego wpływu na błonę śluzową dwunastnicy i żołądka. Fakt ten wynika z tego, że alkohol salicylowy z kory wierzby utlenia się do kwasu salicylowego w wątrobie.

Glikozydy salicylowe z wierzby działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwgorączkowo. Zaletą wierzby jest również działanie przeciwmiażdżycowe. Korę wierzby możesz stosować również gdy cierpisz na biegunkę lub nieżyt jelit. Bowiem garbniki zawarte w korze wierzby wykazują działanie przeciwzapalne oraz bakteriobójcze.

Korę wierzby stosuj również gdy masz problemy z zasypianiem. Wierzba zapobiega nadmiernej potliwości. Dlatego jeśli jesteś w okresie menopauzy i męczą cię uderzenia gorąca wypróbuj korę wierzby.

Gdy masz problem w postaci rany, która nie chce się goić wykonaj okład z odwaru z kory wierzby.

Możesz kupić:

Kora wierzby BIO, herbata 100g, koszt około 5zł

Reumosol, płyn do kąpieli 150g, koszt około 14zł

Płyn zawiera wyciąga alkoholowy z kory wierzby, ziela skrzypu, siana, koszyczka rumianku i nagietka. Płyn stosuj gdy cierpisz na schorzenia reumatyczne.

Salisal, tabletki

W składzie jest suchy wyciąg z kory wierzby. Tabletki stosuj w przypadku gorączki w okresie przeziębienia.

Reumosan 100g

Mieszanka ziołowa do przygotowania odwaru. Stosuj w nerwobólach i dolegliwościach reumatycznych.

Salicortex, tabletki 60sztuk, koszt około 14zł

Tabletki z kory wierzby, które możesz stosować w okresie przeziębienia, a także gdy odczuwasz dolegliwości reumatyczne.

Pyrosal, syrop 125ml, koszt około 10zł

Pyrosal zawiera wyciąg płynny z kwiatostanu lipy, liści podbiału, kwiatu bzu czarnego oraz z kory wierzby. Działa przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Pamiętaj!

Reklama