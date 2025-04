Oprac. lek. med. Monika Gołębiewska

Gorączka to jeden z najczęstszych objawów, które powodują niepokój i chęć konsultacji z lekarzem. Tymczasem jest to obronna odpowiedź organizmu – najczęściej na obecność szkodliwych patogenów, wirusów, bakterii czy ciała obcego. Czy gorączki powinniśmy się obawiać i zwalczać ją za wszelką cenę? Czy podawanie leków przeciwgorączkowych jest każdorazowo niezbędne?

Co może wywołać gorączkę?

Jest wiele przyczyn wywołujących gorączkę, wśród których najczęstszymi są:

zakażenia bakteryjne i wirusowe,

udar słoneczny,

urazy głowy,

nadmierne emocje,

szok na skutek tragicznych wydarzeń.

Czym jest gorączka?

Bez względu na przyczynę gorączka jest mechanizmem obronnym organizmu. Działa po to, by zniszczyć patogen ją wywołujący, zlokalizować infekcję lub zwiększyć produkcję przeciwciał, których produkcja w temperaturze 38 stopni Celsjusza wzrasta aż 20 razy. Sztuczne obniżenie temperatury zmniejsza ich produkcję i może prowadzić do przedłużania infekcji, czy wręcz do wtórnego nadkażenia bakteryjnego. Przedwcześnie obniżając gorączkę, hamujemy własną odpowiedź immunologiczną ustroju.

Kiedy należy walczyć z gorączką?

Wiadomo, że gorączka, która jest zbyt wysoka lub trwa zbyt długo, może prowadzić do poważnych komplikacji. Co znaczy jednak „wysoka gorączka”? Często powodem wizyty u lekarza jest gorączka wynosząca ok 37,5 stopnia Celsjusza, a jest to jedynie stan podgorączkowy, w czasie którego nie należy nigdy obniżać temperatury farmaceutykami. O gorączce zaczynamy mówić od 38-38,5 stopnia. Wtedy pacjent wymaga obserwacji i możemy pomyśleć o rozpoczęciu obniżania temperatury. Wysoka gorączka to 39 stopni Celsjusza – wtedy powinna ona być ściśle nadzorowana oraz skonsultowana z lekarzem i koniecznie obniżona.

Jakie są komplikacje związane z gorączką?

Może spowodować odwodnienie pacjenta, dlatego u każdego gorączkującego, zwłaszcza dziecka i osoby starszej, należy dbać o właściwą podaż płynów.

dlatego u każdego gorączkującego, zwłaszcza dziecka i osoby starszej, należy dbać o właściwą podaż płynów. Gdy gorączka jest bardzo wysoka i długotrwała bądź wysoka i szybko narastająca, u niektórych pacjentów może dojść do drgawek w wyniku obrzęku mózgu.

Co nie powinno nas niepokoić?

Brak aktywności i brak apetytu, bez względu na to, czy dotyczy to dziecka, czy osoby starszej. Organizm pacjenta koncentruje się bowiem na walce oraz na produkcji przeciwciał obronnych, ograniczając tym samym wydatki energetyczne związane z trawieniem i z chęcią do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Naszym zadaniem jest ułatwić tę walkę, zapewniając odpoczynek oraz dostarczając odpowiednią ilość płynów.

Jak naturalnie zwalczać gorączkę?

Każdy pacjent musi być obserwowany indywidualnie: różnica między gorączką działającą leczniczo a zaawansowaną patologią wymaga obserwacji. Jeden pacjent może doskonale funkcjonować przy temperaturze 39-40 stopni, inny będzie miał dreszcze, osłabienie, senność, niepokój, pobudzenie z dużym pragnieniem. Te objawy są cenną wskazówką, która pozwoli zastosować właściwy lek homeopatyczny.

Leki zależne od objawów

Duże pragnienie, chęć pozostania w bezruchu, nawet niechęć do rozmowy może wskazywać na konieczność zastosowania leku homeopatycznego Bryonia. Nagła gorączka, towarzyszący jej niepokój, nerwowość, lęk oraz pragnienie z dreszczami może być wskazówką do zastosowania Aconitum. Wysoka gorączka, pocenie się oraz brak łaknienia wskazują na podanie Belladonny. Pacjent osłabiony, blady, niespokojny z niewielkim pragnieniem może doskonale zareagować na Arsenicum album.

Naturalne sposoby obniżania gorączki

Pomocniczymi mogą być napary z lipy.

W przypadku bardzo wysokiej gorączki powinniśmy pamiętać o dodatkowej możliwości wykonania okładów ochładzających lub kąpieli ochładzającej.

Pamiętajmy jednak, że zbyt szybkie obniżanie gorączki może prowadzić do drgawek. Różnica 1,5 do 2 stopni pomiędzy ciałem gorączkującego a wodą zastosowaną do ochładzania jest wystarczająca, by złagodzić gorączkę.

W przypadku zakażeń bakteryjnych należy pamiętać, że leki homeopatyczne nie działają bakteriobójczo. Ich celem jest stymulacja układu immunologicznego do produkcji własnej obrony – przeciwciał, które wyeliminują bakterię lub wirusa.

