Gorączka nie jest chorobą, ale pomaga się z nią uporać. Przy znacznym wzroście temperatury ciała bakterie i wirusy nie mogą się bowiem szybko namnażać i giną. A to przyspiesza powrót do zdrowia. Gorączkę powinniśmy więc obniżać dopiero, gdy jest za wysoka ( u dorosłych dochodzi do 40°C, a u dzieci do 39°C) lub pojawiły się inne objawy, np. zasłabnięcie. Warto jednak wiedzieć, jakie są przyczyny gorączki, by móc szybko i skutecznie zwalczyć jej przyczyny.

Zobacz, jak leczyć 9 najczęstszych przyczyn gorączki.

1. Grypa i przeziębienie

To choroby wirusowe. Najczęściej zarażamy się drogą kropelkową, czyli np. gdy ktoś chory kichnie obok nas. Leczy się je głównie objawowo, np. za pomocą domowych sposobów na przeziębienie. Poza tym trzeba wypoczywać i dużo pić.

2. Zapalenie płuc

Może mieć podłoże bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Po rozpoznaniu objawów zapalenia płuc, lekarz wybiera rodzaj terapii (antybiotyk, lek antywirusowy lub grzybobójczy).

3. Angina

Angina to zapalenie migdałków podniebiennych (niekiedy widać na nich biały nalot) wywołane zwykle przez bakterie (paciorkowce), czasem przez wirusy czy grzyby. Anginę paciorkowcową leczy się antybiotykiem.

4. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Jest niezwykle groźną chorobą, wymagającą leczenia w szpitalu. Często ma podłoże bakteryjne (może być wirusowe i grzybicze). Zarazki docierają, np. z chorych zatok czy uszu do płynu mózgowo-rdzeniowego.

5. Zapalenie wyrostka robaczkowego

Do zapalenia wyrostka robaczkowego dochodzi do niego najczęściej na skutek infekcji wirusowej czy bakteryjnej przewodu pokarmowego, lub gdy wyrostek zostanie zatkany zawartością jelita. Chory wyrostek usuwa się operacyjnie.

6. Ostry nieżyt oskrzeli

Jego przyczyną jest najczęściej infekcja wirusowa, dlatego w leczeniu nie stosuje się antybiotyków, tylko leki przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Włączenie antybiotyku jest uzasadnione m.in. wtedy, gdy chory odkrztusza ropną wydzielinę.

7. Zapalenie pęcherza

Chorobotwórcze drobnoustroje (np. bakterie, drożdżaki, chlamydie) z intymnych miejsc mogą dotrzeć do pęcherza. W zależności od podłoża zapalenia, lekarz dobiera lek (np. antybiotyk). Trzeba dużo pić i zakwaszać mocz, np. wit C.

8. Zatrucie pokarmowe

Jest skutkiem spożycia produktów nieświeżych, skażonych (np. Salmonellą) czy brudnych. Jeśli nie ma ostrego przebiegu – wystarczy dużo pić i stosować lekkostrawną dietę. Nasilone objawy wymagają konsultacji lekarskiej i np. antybiotyku.

9. Zapalenie przydatków

Przydatki to jajniki i jajowody. Do zapalenia przydatków zwykle dochodzi drogą wstępującą, czyli drobnoustroje dostają się np. z objętej stanem zapalnym szyjki macicy do jajowodu i jajnika. Leczenie zależy

od podłoża zakażenia.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego