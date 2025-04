Pękające pięty i rogowacenie tego obszaru często są skutkiem nadmiernej suchości skóry. Skóra na stopach różni się od tej w innych miejscach ciała. Jest 3-4 razy grubsza, nie wydziela substancji oleistych, nie ma mieszków włosowych, jest na niej za to więcej gruczołów potowych. Te cechy są niezbędne do spełniania najważniejszych zadań, jakie spoczywają na piętach, w tym amortyzowania nacisków podczas stania i chodzenia. Najczęstszym błędem doprowadzającym do pękania stóp jest brak złuszczania i brak pielęgnacji tej okolicy ciała.

Podczas stosowania domowych sposobów na popękane pięty, należy pamiętać o podstawowej zasadzie: najpierw złuszczanie, później pielęgnacja.

Na pękające pięty stosujemy kremy i maści z:

kwasami np. kwasem salicylowym, który będzie złuszczał zrogowaciały naskórek oraz jednocześnie działał bakteriobójczo,

mocznikiem – najlepiej 10%, jako jeden ze składników NMF (ang. natural moisturizing factor), czyli naturalnego czynnika nawilżającego skórę, idealnie nawadnia warstwy rogowe naskórka. Substancja ta ze względu na działanie higroskopijne zatrzymuje wodę. W chemii takie preparaty nazywa się humektantami, a dla naszych pięt oznacza to, że odrobina mocznika dodana do kremu i wsmarowana w pięty rozpulchnia komórki skóry i umożliwia wodzie wniknięcie do wnętrza tkanki,

olejem z drzewa herbacianego – ma silne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze,

masłem shea - optymalnie nawilża, natłuszcza, wygładza naskórek i uzupełnia w skórze niedobory witamin,

pantenolem – działa łagodząco i przeciwzapalnie,

olejem jojoba – doskonale zmiękcza,

aloesem – łagodzi podrażnienia i wspomaga regenerację naskórka,

gliceryną – nawilża, zmiękcza, regeneruje,

alantoiną – złagodzi podrażnienie .

Olej kokosowy na pękające pięty

W domowych warunkach na popękaną skórę pięt możemy zastosować również olej kokosowy. Należy go rozpuścić i wmasować we wcześniej wyszorowane pumeksem pięty. Następnie założyć czyste skarpetki i zostawić na noc.

Pielęgnacja pięt, często pomijana, jest bardzo ważna nie tylko ze względów estetycznych, ale i zdrowotnych.

Poraniony naskórek może przepuszczać do organizmu bakterie i wirusy, w rezultacie powodować groźne zakażenia. Dlatego pielęgnacja stóp powinna być regularna – mówi mgr Magdalena Najbar, kosmetolog i dietetyk warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium.

Ponieważ narośnięty na piętach naskórek nie jest się w stanie naturalnie złuszczyć, bez dodatkowego peelingu i pielęgnacji może zacząć rogowacieć, a w konsekwencji pękać. Dzieje się tak głównie dlatego, że pięty pozbawione nawilżenia tracą swoją elastyczność.

Poza domowymi metodami, możemy skorzystać z zabiegów gabinetowych:

Pedicure kwasami AHA, BHA – profesjonalne zabiegi mające na celu złuszczenie zrogowaciałej warstwy naskórka pięt oraz pobudzenie regeneracji.

– profesjonalne zabiegi mające na celu złuszczenie zrogowaciałej warstwy naskórka pięt oraz pobudzenie regeneracji. Zabieg parafinowy – parafina tworzy powłokę na skórze, która utrzymuje wilgoć; długotrwałe utrzymywanie ciepła przez parafinę rozszerza pory, dzięki czemu wcześniej nałożone substancje pielęgnacyjne zdecydowanie lepiej się wchłaniają, dodatkowo ciepło parafiny poprawi krążenie, rozluźni mięśnie i złagodzi ból stawów.

– parafina tworzy powłokę na skórze, która utrzymuje wilgoć; długotrwałe utrzymywanie ciepła przez parafinę rozszerza pory, dzięki czemu wcześniej nałożone substancje pielęgnacyjne zdecydowanie lepiej się wchłaniają, dodatkowo ciepło parafiny poprawi krążenie, rozluźni mięśnie i złagodzi ból stawów. Plazma spray – zabieg polega na działaniu na skórę plazmą, czyli zjonizowaną materią o niedużej energii (w odróżnieniu od tradycyjnej plazmy, którą charakteryzuje wysoka energia), której stopień penetracji jest bardzo powierzchowny. Tego rodzaju plazma nie uszkadza skóry, natomiast doprowadza do jej mocnego i nieinwazyjnego odkażenia (sterylizacji) poprzez powodowanie wydzielania się na jej powierzchni ozonu oraz pobudzenie szeregu mechanizmów fizjologicznych regulujących pracę skóry.

Plazma spray, oprócz działania antyseptycznego, przyspiesza proces regeneracji skóry. Powoduje wiele pozytywnych zjawisk fizjologicznych – począwszy od działania łagodzącego, przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego po działanie stymulujące fibroblasty oraz poprawiające ukrwienie tkanek. Zabieg polega na oddziaływaniu spray’em plazmy przez około 10 minut na dany obszar zabiegowy np. na stopy. Zabieg jest zupełnie bezbolesny. Dla osiągnięcia pożądanych efektów należy wykonać serię od kilku do kilkunastu zabiegów w zalecanych przez specjalistę odstępach czasu– tłumaczy mgr Magdalena Najbar, kosmetolog i dietetyk warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium.

To, co jemy, ma ogromny wpływ na stan naszej skóry, również na piętach. Składniki zawarte w jedzeniu mogą poprawiać nawilżenie skóry i produkcję ważnych związków, takich jak kolagen, odpowiadających za jej elastyczność i odporność na uszkodzenia.

Jeśli dokuczają nam pękające pięty, zwróćmy uwagę na dietę. Powinna być bogata w warzywa i owoce obfitujące w witaminy i składniki mineralne, oleje roślinne, ryby - bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, rośliny strączkowe i mięso (białko to ważny budulec). Wskazana jest suplementacja witaminą C. Jest ona niezbędnym składnikiem procesu powstawania kolagenu w naszym organizmie – mówi mgr Magdalena Najbar, kosmetolog i dietetyk warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium.

Skóra na piętach różni się od tej w innych miejscach ciała. Jest bardziej narażona na wysuszanie, rogowacenie i uszkodzenia. Pękające pięty mogą więc być konsekwencją naturalnych cech. Ale mogą też być skutkiem zaniedbań oraz chorób.

Częstym powodem narastania naskórka i pęknięć jest dodatkowo niewłaściwie dobrane obuwie, nadwaga lub otyłość, nieodpowiednia dieta – awitaminozy (np. niedobór witaminy A), choroby – cukrzyca, niedoczynność tarczycy, łuszczyca, a także problemy krążeniowe (niewydolność krążenia, miażdżyca i różne choroby naczyń), które mogą powodować zastoje krwi w kończynach dolnych bądź po prostu skłonności osobnicze – tłumaczy mgr Magdalena Najbar, kosmetolog i dietetyk.

Częściowo winne pękającej, suchej i zrogowaciałej skórze na piętach mogą być zaburzenia pracy układu krwionośnego, a w konsekwencji trudności w dotarciu do skóry stóp potrzebnych związków.

Badania nad przyczynami suchości skóry wykazały, że zwłaszcza kończyny dolne są narażone na liczne zaburzenia ze strony pracy układu krążenia, konsekwencją czego jest uszkodzenie wegetatywnych układów zakończeń nerwowych gruczołów łojowych, jak również potowych. To sprawia, że zaburzona jest fizjologia poszczególnych warstw skóry, nie otrzymują one odpowiedniej dawki płynów i lipidów – mówi mgr Magdalena Najbar, kosmetolog i dietetyk warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium.

W przeważających przypadkach zniszczona skóra pięt to jednak rezultat naszych wielomiesięcznych lub wieloletnich zaniedbań. Kosmetolodzy zwracają uwagę na fakt, że podczas pielęgnacji stóp koncentrujemy się na paznokciach, a bardzo rzadko na skórze stóp, która wymaga regularnych zabiegów, czy to domowych, czy wsparcia profesjonalistów.

