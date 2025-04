Kora wierzby - wyciąg z wierzby jest wykorzystywany w dermatologii ze względu na synergizm salicylanów i flawonoidów oraz właściwości keratolityczne, ściągające i nawilżające. Kora dębu, a dokładnie znajdujące się w korze, liściach i żołędziach dębu garbniki katechinowe, związki żywicowe, sole mineralne, a także witamina PP, to cenne środki pielęgnacyjne. Mają one działanie ściągające, antyseptyczne i przyspieszające regenerację. Kora dębu wzmacnia naturalny system ochronny organizmu.

D-panthenol – witamina B5 - stymuluje podziały komórkowe, dzięki czemu działa gojąco i regenerująco; pomocny przy gojeniu ran i drobnych uszkodzeń skóry oraz leczeniu blizn.

Masło Shea uzupełnia niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz wzmacnia cement międzykomórkowy. Skutecznie chroni przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych i silnie wygładza szorstką, wysuszoną skórę. Zapewnia komfort i przyspiesza regenerację popękanej skóry.

Sposób użycia: stosować dwa razy dziennie na czyste i suche stopy.

Regularne stosowanie kremu maxulg® zwiększa efekt działania i utrzymuje skórę stóp we właściwej kondycji.

maxulg® to produkt polski, dostępny bez recepty w aptekach na terenie całego kraju.

