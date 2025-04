Po kąpieli w jeziorze zakładasz buty na wilgotne stopy. Pożyczasz ręcznik od koleżanki. Wędrujesz po górach, cały dzień w ciężkich butach. Niby nic, ale właśnie stwarzasz idealne warunki do rozwoju grzybicy paznokci . Sprawdź, jak je przechytrzyć.

Jak leczyć grzybicę stóp?

W leczeniu grzybicy bardzo ważna jest konsekwencja i cierpliwość. Jeśli przerwiemy terapię za wcześnie, problemy będą nawracać. Bardzo ważna jest też profilaktyka: dokładne mycie i suszenie stóp, zwłaszcza między palcami. Jeśli nie pomogą domowe sposoby, koniecznie trzeba iść do dermatologa po leki na receptę. Laseroterapia, to niestety drogi zabieg (ok. 100 zł za paznokieć).

3 skuteczne sposoby na grzybicę stóp:

1. Kąpiele stóp

Odkąd regularnie chodzę na basen, co jakiś czas mam grzybicę. Gdy tylko dostrzegam pierwsze objawy (świąd, pieczenie skóry), przygotowuję kąpiel. Do 2 litrów ciepłej wody dodaję dwa rozgniecione ząbki czosnku i 4 łyżki octu jabłkowego. Moczę stopy raz dziennie przez 15 minut. Niedawno znajoma poleciła mi olejek z drzewa herbacianego. Zaczęłam dodawać po kilka kropli preparatu do wody, zamiast czosnku i octu. Ten sposób jest równie skuteczny, ale wygodniejszy.

Iza, studentka, 22 lata

2. Terapia laserem

Grzybicą paznokci łatwo się zarazić, ale trudno ją wyleczyć. Wiem coś o tym, bo zmagam się z nią od dawna. Przeczytałam, że skuteczny w jej zwalczaniu jest laser i postanowiłam wypróbować tę metodę. W gabinecie medycyny estetycznej naświetlano mi paznokcie 4 razy, co 3 dni. Zabiegi były szybkie, bezbolesne i – co najważniejsze –skuteczne. Moje paznokcie nareszcie są zdrowe.

Julia, dentystka, 27 lat

3. Kuracja maściami

Do niedawna często nękała mnie grzybica. Za każdym razem przez kilka dni smarowałem stopy maścią kupioną w aptece (bez recepty). Objawy ustępowały, ale po jakimś czasie znów się pojawiały. Dermatolog, do którego poszedłem uświadomił mi, że zbyt wcześnie przerywałem leczenie. Przepisał mi nową maść i zalecił, żeby stosować ją nie tylko do ustąpienia objawów, ale przez pełne dwa tygodnie. Od tamtej pory kłopoty zniknęły.

Robert, sprzedawca, 35 lat

