Z badań wynika, że co trzecia dorosła osoba miała choć raz w życiu grzybicę stóp i/lub paznokci. I prawie każda ma własną teorię na temat skutecznego leczenia tej przypadłości. Ponieważ lato z wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza sprzyja rozwojowi wszelkich grzybów, teraz rady na ten temat powtarzane są szczególnie często. Dlatego postanowiliśmy zweryfikować prawdziwość najbardziej rozpowszechnionych opinii i przekazać wam tylko skuteczne i sprawdzone metody: po pierwsze – profilaktyki, po drugie – leczenia, i po trzecie – zapobiegania nawrotom choroby.

Grzybica stóp - Zapobieganie

To wymóg nie tylko estetyczny. Ta w gruncie rzeczy prosta metoda skutecznie utrudnia inwazję chorobotwórczych mikrobów.

Wybieraj wygodne buty

Powinny być dobrane do rozmiaru stopy. Za małe, uciskające obuwie nie tylko powoduje otarcia naskórka, ale zwiększa też wilgotność stóp, a to sprzyja rozwojowi infekcji grzybiczej. W sklepie, mierząc buty, zawsze pamiętaj o włożeniu specjalnych skarpetek (nigdy nie wiadomo, kto wkładał tę parę przed tobą). Jeśli biegasz lub uprawiasz aerobik, kup przewiewne buty specjalnie przystosowane do ćwiczeń. To zapobiegnie nadmiernemu poceniu się stóp.

Dobrze zabezpiecz, najlepiej ściśle przylegającym plastrem, wszelkie otarcia skóry. Jeśli uszkodziłaś paznokieć, najlepiej byłoby zamalować go specjalnym klejem (u kosmetyczki). Jeśli pojawi się swędzenie czy nadmierne zaczerwienienie uszkodzonej okolicy, kilka razy posmaruj skórę profilaktycznie maścią przeciwgrzybiczą (w aptekach bez recepty).

Grzybica stóp - Leczenie

Idź jak najszybciej do lekarza (najlepiej dermatologa), gdy zaobserwujesz takie objawy, jak:

zaczerwienienie skóry, zwłaszcza między palcami (grzybica zaczyna się najczęściej między 3. a 4. oraz między 4. a 5. palcem stopy) ;

swędzenie stóp (czasem też pieczenie);

pękanie i łuszczenie się naskórka;

zmieniony kolor paznokci (najczęściej brązowe lub czarne plamki na płytce).

Nie wierz żadnym dobrym radom, które zalecają długie moczenie stóp w wodzie (by pozbyć się nalotu na paznokciach) czy domowe środki typu kąpiel w szałwii lub białym winie). Grzybicę trzeba leczyć u dermatologa, bo tylko on dobierze dla ciebie skuteczne preparaty. Stosuj je tak długo i tak często, jak zalecił specjalista. To pozwoli pozbyć się wszystkich mikrobów i zabezpieczyć przed nawrotami choroby.

Jeśli zwlekałaś i grzybica uszkodziła paznokcie, można je zrekonstruować specjalnym żelem.

Grzybica stóp - Praktyczne wskazówki

Jeśli już pozbyłaś się problemu, zastosuj specjalną strategię zapobiegającą nawrotom grzybicy.

