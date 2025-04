Męskie sprawy - anatomia i fizjologia prostaty

To, że mężczyźni bardzo rzadko składają wizyty u lekarza nie jest nowiną. Raczej nie chodzą do niego z byle jaką sprawą, którą da się wytrzymać i przeczekać lub która minie po jakiejś pigułce. W dodatku, często w ich słowniku nie figuruje takie hasło jak „profilaktyka”... Czy słusznie?

Reklama

Panowie oddają się medycynie dopiero wtedy, gdy cierpienie już przekracza wszelkie możliwości. Jednak logicznie myśląc, może być wtedy o wiele za późno na skuteczne wyleczenie chorób.

Jeżeli dolegliwości dotyczą intymnych stref mężczyzny, wówczas jeszcze bardziej „ucieka” on od porady i diagnostyki, oczywiście ze szkodą tylko i wyłącznie dla siebie. Silny ból w okolicach miednicy oraz zatrzymanie lub nietrzymanie moczu, to częste przyczyny spotkania się mężczyzny z lekarzem. Zwykle obserwuje się łagodne zmiany chorobowe w prostacie, w postaci jej zapalenia lub rozrostu. Nie znaczy to jednak, że groźniejsze choroby nowotworowe są bardzo, bardzo rzadkie. Leczenie łagodnych chorób jest zwykle nieinwazyjne. Sprawy zmieniają obrót jeżeli chodzi o nowotwory, kiedy bywa konieczne usunięcie prostaty.

Budowa ciała ludzkiego nie jest aż tak skomplikowana i niedostępna. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu biologii ludzkiego ciała pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania choroby i jej objawów. Zagłębmy się zatem w anatomię i fizjologię gruczołu krokowego...

Gdzie jest i jak wygląda ten narząd?

Prostata (gruczoł sterczowy, krokowy) to nieduży męski narząd płciowy, znajdujący się w miednicy mniejszej, zbudowany z kilkudziesięciu gruczolików otoczonych torebką z tkanki łącznej.

Z upływem czasu stercz zmienia swój rozmiar i kształt – w okresie niemowlęcym przypomina ziarenko groszku, następnie dojrzewa do rozmiarów kasztana jadalnego i ma masę około 20 gram, a po osiągnięciu przez mężczyznę wieku dojrzałego – ponad 45 lat – powiększa się mniej, więcej do gabarytów mandarynki.

Gruczoł ten umiejscowiony jest zaraz pod pęcherzem moczowym, a spoczywa na ścianie przedniej odbytnicy i przeponie moczowo-płciowej (grupie mięśni zapewniającej prawidłowe położenie pęcherza moczowego i narządów płciowych).

Od tyłu miąższ prostaty obejmuje cewkę moczową, stąd przy chorobach tego narządu, problemy z oddawaniem moczu, zarówno w postaci nietrzymania jak i zatrzymania.

Co wytwarza gruczoł sterczowy?

Prostata produkuje wydzielinę wchodzącą w skład nasienia (spermy, ejakulatu). Jest to gęsta, mętna, biaława ciecz, stanowiąca dogodne środowisko dla plemników. Ma zasadowe pH i charakterystyczny zapach, który jednocześnie nadaje woń spermie.

Wydzielina ta zawiera glukozę, potas, cynk, kwas cytrynowy i inne ważne substancje, jak antygen swoisty dla prostaty (PSA) i prostaglandyny E, F i A.

Antygen PSA odgrywa istotną rolę w diagnozowaniu nowotworów prostaty. Normy jego poziomu zmieniają się w zależności od wieku mężczyzny (co będzie poruszone w części o diagnostyce chorób prostaty). Warto wiedzieć, że stymulowanie gruczołu krokowego przez odbyt sprzyja czasowemu podwyższeniu się poziomu tego antygenu, co później przekłada się na fałszywie dodatnie wyniki badań laboratoryjnych.

Prostaglandyny E, F i A odpowiadają za ruchliwość zawieszonych w wydzielinie plemników.

W kolejnym artykule o gruczole krokowym poznamy objawy charakterystyczne dla niego chorób – zapalenia, przerostu i nowotworów.

Reklama

Katarzyna Ziaja