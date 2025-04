26,4% mężczyzn w wieku min. 40 lat najchętniej zdecydowałoby się wykonać badania profilaktyczne w kierunku raka prostaty za namową żony lub partnerki – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Prostata na lata”.

Wyniki badania pokazują jednoznacznie, jaki wpływ na mężczyznę potrafi mieć kobieta, Tutaj pomocne okazują się być typowo kobiece techniki perswazji.

Sama co roku (od wielu lat) stosuję się do zaleceń ginekologa czyli poddaję się badaniom cytologicznym i badaniom USG piersi a co dwa trzy lata badaniom mammograficznym piersi. Uważam, że każdy kulturalny nowoczesny mężczyzna dba o swoje zdrowie tak, jak dba o zdrowie swojego samochodu. Chciałabym żebyśmy razem dożyli starości. Nie chcę żeby było za późno tak, jak w przypadku dwóch kolegów męża, których już nie ma wśród nas! Wystarczyło. Przebadał się i uniknęliśmy tragedii. Rak prostaty został wykryty na tyle wcześnie, że został zduszony w zarodku. Teraz jest pod kontrolą czyli musi co trzy miesiące powtarzać badanie PSA. Minęło trzy lata. Jest ok.