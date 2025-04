Jeśli po przeczytaniu tytułu tego artykułu myślicie, że będziemy wmawiać wam głupoty i karmić niedorzecznościami, to spokojnie, my też nie wierzymy w zabobony. Wieści, które chcemy wam przekazać, to jednak nie szarlatanizm, a naukowo udowodniona prawda.

Reklama

Ponad półtora miliona badanych



Naukowcy z Columbia University, zainspirowani badaniami, w którym dowiedziono związek pomiędzy występowaniem ADHD oraz astmy a porą roku, w której urodził się badany, postanowili rozszerzyć eksperyment. Jego celem było sprawdzenie, czy inne choroby również wiążą się z datą urodzenia. Było to pierwsze tego rodzaju badanie przeprowadzane na tak szeroką skalę, a w jego wyniku naukowcy wyodrębnili aż 55 schorzeń, których częstotliwość występowania wiązała się z tym, w jakim miesiącu przyszliśmy na świat.

Ich doświadczenie wydaje się tym bardziej wiarygodne, że prześledzili historie leczenia aż 1,7 mln pacjentów szpitala NewYork-Presbyterian/CUMC z lat 1985-2013 i porównali ich daty urodzenia z 1688 chorobami. Dzięki temu udało im się wyodrębnić 55 z nich, które – jak sprawdzili – wiążą się nieprzypadkowo z miesiącem urodzenia danego pacjenta.

Jak to możliwe? Naukowcy są zdania, że ma to związek z tym, na jakie warunki środowiskowe jest narażona kobieta w ciąży i jak wpływają one na jej układ odpornościowy (a tym samym na płód).

Oto jak według naukowców miesiąc urodzenia predysponuje nas do chorób:

Styczeń : osoby urodzone w tym miesiącu mają szczególne ryzyko zachorowania na choroby serca i nadciśnienie tętnicze.

: osoby urodzone w tym miesiącu mają szczególne ryzyko zachorowania na choroby serca i nadciśnienie tętnicze. Luty : ten miesiąc wiąże się z nowotworami w okolicach płuc i oskrzeli.

: ten miesiąc wiąże się z nowotworami w okolicach płuc i oskrzeli. Marzec : u osób urodzonych w tym okresie najczęściej pojawiają się choroby serca, mają one też większe ryzyko nowotworów prostaty.

: u osób urodzonych w tym okresie najczęściej pojawiają się choroby serca, mają one też większe ryzyko nowotworów prostaty. Kwiecień : ten wiosenny miesiąc, podobnie jak poprzedni, wiąże się z większym ryzykiem chorób serca, a także anginą.

: ten wiosenny miesiąc, podobnie jak poprzedni, wiąże się z większym ryzykiem chorób serca, a także anginą. Maj : jest jednym z dwóch miesięcy, które nie posiadają żadnych znaczących powiązań z występowaniem poszczególnych chorób.

: jest jednym z dwóch miesięcy, które nie posiadają żadnych znaczących powiązań z występowaniem poszczególnych chorób. Czerwiec : osoby, które obchodzą urodziny w czerwcu, powinny szczególną uwagę zwrócić na swoje serce.

: osoby, które obchodzą urodziny w czerwcu, powinny szczególną uwagę zwrócić na swoje serce. Lipiec : to – po maju – drugi miesiąc, który nie jest powiązany z żadną z chorób.

: to – po maju – drugi miesiąc, który nie jest powiązany z żadną z chorób. Sierpień : wiąże się z problemami okulistycznymi.

: wiąże się z problemami okulistycznymi. Wrzesień : ten miesiąc to większe ryzyko astmy i choroby wiążące się z wymiotami.

: ten miesiąc to większe ryzyko astmy i choroby wiążące się z wymiotami. Październik : wiąże się z chorobami górnych dróg oddechowych oraz infekcjami wirusowymi i ADHD.

: wiąże się z chorobami górnych dróg oddechowych oraz infekcjami wirusowymi i ADHD. Listopad : powiązany z ADHD, infekcjami wirusowymi i chorobami górnych dróg oddechowych, chorobami związanymi z prokreacją i schorzeniami neurologicznymi.

: powiązany z ADHD, infekcjami wirusowymi i chorobami górnych dróg oddechowych, chorobami związanymi z prokreacją i schorzeniami neurologicznymi. Grudzień: urodzeni w tym miesiącu mają większą podatność na powstawanie siniaków.

Nie oznacza to oczywiście, że osoby, które – według badania – nie mają predyspozycji do chorób serca czy nadciśnienia, mogą zaniedbywać ćwiczenia i jeść fast foody, jest to jednak pewna wskazówka, na co zwracać uwagę, by być zdrowym i na długo zachować sprawność.

Reklama

Jeszcze chwila, a zwykłe przeziębienie u dziecka skończyłoby się śmiercią. Wszystko przez pomyłkę farmaceutki w aptece…