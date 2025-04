Nadciśnienie na ogół nie boli. Przez długie lata nie daje żadnych objawów. I to jest najbardziej zgubne dla osób na nie cierpiących. Bo jeśli nic nie dolega, to po co się leczyć?

Reklama

Nadciśnienie tętnicze jest podstępną chorobą, która powoli, niepostrzeżenie niszczy organizm. Po latach doprowadza do kłopotów z sercem, nerkami, udaru mózgu i innych powikłań.

Bezobjawowy przebieg choroby skłania do mierzenia ciśnienia u wszystkich osób, także zdrowych. Może okazać się, że zdrowie to jest tylko pozorne.

Kiedy boli głowa...

Ból rzadko pojawia się przy nieznacznie podwyższonym ciśnieniu tętniczym. Najczęściej występuje przy nagłym jego wzroście lub dotyczy osób, u których ciśnienie rozkurczowe jest stale wyższe od 100 milimetrów słupa rtęci.

Czym jest ciśnienie rozkurczowe? To nacisk krwi na tętnice w czasie rozkurczu serca. Jego wartość określa niższa liczba, wymieniana jako druga. Czyli przy ciśnieniu 120/80, ciśnienie rozkurczowe wynosi 80.

Ból głowy najczęściej dotyczy okolicy ciemieniowej i potylicznej umiejscawiając się głównie z tyłu. Pojawia się rano i często twa cały dzień. Ustępuje wieczorem. Raz jest słabszy, raz silniejszy, ale rzadko na tyle uciążliwy, aby uniemożliwić codzienne funkcjonowanie. Ma pulsujący charakter, bywa też odbierany jako uczucie ucisku. Ból głowy w nadciśnieniu nie jest charakterystyczny.

Dlatego podwyższone ciśnienie tętnicze należy podejrzewać u wszystkich osób z bólami głowy. Zwykły ciśnieniomierz rozwiewa wątpliwości.

Czytaj też: Weekendowy ból głowy - co to takiego?

Zwiastun powikłań

Silny ból głowy pojawia się w wielu powikłaniach choroby, jak encefalopatia nadciśnieniowa (uszkodzenie mózgu przez wysokie ciśnienie krwi), udar mózgu czy krwawienie podpajęczynówkowe.

Najczęściej dołączają się też inne objawy: utrata przytomności, porażenia kończyn, niewyraźna mowa, drgawki. Potrzebna jest wtedy pilna pomoc lekarska!

Sposób na uwolnienie się od choroby

Tylko skuteczne leczenie nadciśnienia może zlikwidować ból głowy nim spowodowany. Nie ma sensu przyjmowanie tabletek przeciwbólowych i pozostawienie ciśnienia wysokim! Terapia nadciśnienia musi być ustalona i monitorowana przez lekarza. Niekoniecznie powinna być prowadzona u kardiologa, może zajmować się nią każdy lekarz rodzinny. W przypadku choroby nieustępującej mimo leczenia lub przy pojawieniu się powikłań potrzebna jest pomoc specjalisty. Nadciśnienia nie da się wyleczyć, a jedynie zaleczyć.

Dlatego terapia trwa do końca życia. Dotyczy to 90% osób z nadciśnieniem. U pozostałych 10% można wykryć konkretną przyczynę nadciśnienia i usunąć ją, często operacyjnie. Wiele osób, nie rozumiejąc natury choroby, sięga po leki tylko w momencie gorszego samopoczucia, bólu głowy czy skoku ciśnienia.

Takie leczenie nie ma sensu, gdyż nie chroni przed powikłaniami choroby, jak zawał serca, udar mózgu czy impotencja.

Reklama

Polecamy też: Jak zmiany pogody wpływają na występowanie bólów głowy?