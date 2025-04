Zrozumieć raka piersi - wczesne wykrywanie (skrining)

Drogie panie, warto o tym pamiętać, że im wcześniej ustali się rozpoznanie i podejmie leczenie raka piersi, tym lepsze będą perspektywy długoletniego przeżycia. Wczesne wykrycie raka piersi daje nawet możliwość wyleczenia choroby.



Samokontrola piersi

Ponad 90% guzów piersi jest wykrywanych przez same kobiety. Dzieje się tak mimo tego, że mammografia może wykryć zmiany w tkance gruczołu piersiowego zanim staną się one wyczuwalne w badaniu palpacyjnym. Ja bardzo proszę, aby dokładnie ponownie przeczytać informację o tym, że mammografia wykrywa zmiany niewyczuwalne jeszcze w badaniu palpacyjnym. Proszę wyciągnąć odpowiednie wnioski z tej informacji tzn. jeśli kobieta jest w przedziale wiekowym, w którym wykonuje się mammografię to należy regularnie zgłaszać się na to badanie. Po co mieć do siebie pretensje (po wykryciu większego guza w badaniu palpacyjnym), że można było go wykryć wcześniej? Jednak kobieta z wielu różnych powodów nie zgłosiła się na mammografię. Niestety czasu nie można cofnąć.

Dla kobiet powyżej 50. roku życia najlepszą metodą wykrywania nowotworów piersi jest mammografia.



Wczesne wykrycie raka piersi - większa szansa!!!



Jak i kiedy dokonywać samokontroli piersi?

Raz w miesiącu, 2 lub 3 dni po menstruacji, a jeśli już nie miesiączkujesz to w łatwym do zapamiętania dniu (np. 1. dzień miesiąca), warto poświęcić sobie kilka minut.

Etapy samokontroli piersi:

Stań przed lustrem i oceń kształt i symetrię swoich piersi. Zwróć uwagę na wygląd skóry i brodawek. Obserwację wykonaj w trzech „fazach”:

stojąc z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia,

stojąc z rękami uniesionymi do góry,

stojąc z dłońmi opartymi na biodrach.

Płasko ułożoną dłonią badaj prawą i lewą pierś. Porównaj ją do tarczy zegara i rozpoczynając od godziny 12 przesuwaj dłoń najpierw po zewnętrznych, a następnie środkowych częściach piersi.

Zbadaj brodawkę tzn. ściśnij ją lekko i sprawdź, czy nie pojawia się wydzielina.

Na koniec zbadaj także okolicę pach, szyi i nad obojczykami.

Jeśli zauważysz:



zmianę kształtu piersi,

przebarwienia skóry,

fałdki,

wciągnięcie brodawki,

surowiczy lub krwisty wyciek.



Jeśli wyczujesz:



guzki,

stwardnienia.

Zgłoś się do lekarza!!!

Nie przerażaj się! Nie każda zauważona przez ciebie zmiana jest nowotworem złośliwym. Istnieje wiele łagodnych chorób piersi, które też wymagają diagnozy i leczenia.

Rak wcześnie wykryty jest uleczalny!!!



Celina Fręczko, położna

