Rezonans magnetyczny - najdokładniejsza metoda wykrywania nowotworu piersi

Na nowotwór piersi choruje w Polsce około 12 000 pacjentek rocznie, z czego ponad 5 000 przypadków kończy się śmiercią. Spory odsetek stanowią osoby ze znacznie podwyższonym ryzykiem zachorowania – to kobiety będące „nosicielkami” mutacji genu BRCA1 i BRCA2.

Specjaliści alarmują – jedną z podstawowych przyczyn umieralności na raka jest niewielka liczba wykonanych badań przesiewowych, diagnostyki profilaktycznej, której wpływ na wczesne rozpoznanie i wyleczalność raka jest nieoceniony.

Jeśli w rodzinie zdarzyły się przypadki zachorowania na nowotwór, jest to pierwszy sygnał aby wykonać test genetyczny. Osoby z mutacją genetyczną mają 50% zagrożenie przekazania tej wady potomstwu. Nosicielki mutacji, które stosowały długotrwałą terapię hormonalną, są również bardziej narażone na rozwój choroby.

Mimo to, pozytywny wynik testu genetycznego nie oznacza, że choroba na pewno się rozwinie.

Jeśli któryś z członków rodziny chorował na nowotwór, ryzyko odziedziczenia tej choroby znacznie wzrasta, natomiast w jednakowym stopniu choroba pojawia się u osób nie obciążonych genetycznie.

Kiedy myślimy o badaniu piersi, przychodzi nam do głowy mammografia lub USG. Tymczasem istnieje zdecydowanie bardziej czuła metoda, jaką jest rezonans magnetyczny piersi (nazywany często mammografią rezonansu magnetycznego). Badanie jest bardzo dokładną i co ważne szybką metodą weryfikacji niejednoznacznych zmian wykrytych w USG oraz klasycznej mammografii. Według wielu doniesień, mammografia RTG może nie wykryć od 10 do 45 % ognisk raka. Podczas gdy badanie MRI ma czułość co najmniej czterokrotnie wyższą od klasycznej diagnostyki.

Pole magnetyczne i fale radiowe rezonansu magnetycznego są w stanie wskazać zmiany o wielkości nawet 2 mm - ma to duże znaczenie w rozpoznawaniu zmian nowotworowych w szczególności u kobiet ze zmutowanymi genami BRCA1 i BRCA2, ponieważ w takich przypadkach rak rozwija się o wiele szybciej. A każda zmiana może oznaczać poważną chorobę. W dodatku, rezonans magnetyczny jest metodą bezpieczną - umożliwia uzyskanie precyzyjnych obrazów narządów wewnętrznych bez wykorzystania promieniowania rentgenowskiego.

W Polsce jest jeszcze zbyt mało placówek, w których można wykonać rezonans magnetyczny piersi. Ale w tych które są, możemy liczyć na profesjonalną pomoc. Tą jedną z nielicznych, która powstała specjalnie z myślą o diagnostyce kobiet jest Zachodniopomorskie Centrum Medyczne Euromedic. Placówka współpracuje z samodzielnym Publicznym Szpitalem nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, nad przeprowadzaniem badań MRI u kobiet, u których stwierdzono mutację genu BRCA. Zespół realizuje od ubiegłego roku dwa programy badawcze poświęcone nowotworowi piersi.

Wskazania do badania:

badania przesiewowe u pacjentek z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi,

grupa kobiet, u których w rodzinie wystąpił nowotwór piersi, a w szczególności u nosicielek mutacji genu BRCA1

poszukiwanie ogniska pierwotnego przy rozsiewie choroby nowotworowej niewiadomego pochodzenia,

ocena piersi po wszczepieniu implantów

w raku piersi, poszukiwanie ognisk nowotworowych w drugiej piersi

kontrola pacjentek z chorobą nowotworową po operacjach oszczędzających tzw. lumpektomiach

źródło: Materiały prasowe