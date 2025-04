Październik, na całym świecie, jest miesiącem poświęconym szerzeniu wśród kobiet świadomości zagrożenia rakiem piersi oraz profilaktyki tej choroby. W Polsce co roku ponad 10 tysięcy kobiet zapada na raka piersi. Ten najczęściej występujący u nich nowotwór złośliwy może być wyleczalny dzięki wczesnemu wykryciu. Nie pozostańmy na to obojętne i wykonajmy mammografię!

Centrum Medyczne LIM, jak co roku, realizuje ministerialny program wczesnego wykrywania raka piersi i w ramach umowy z NFZ wykonuje bezpłatne mammografie u kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Na badanie można zgłaszać się do końca roku, ale zapraszamy Panie wcześniej, póki jeszcze są wolne miejsca!

Szczyt zachorowania na raka piersi występuje pomiędzy 50 a 60 rokiem życia. Dlatego też akcja badań profilaktycznych skierowana jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie wykonywały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Badanie w Centrum Medycznym LIM wykonywane jest nowoczesnym mammografem firmy General Electric, spełniającym warunki bezpiecznego stosowania promieniowania rentgenowskiego w celach medycznych.

Podczas badania pierś umieszczana jest na małej podstawce i uciskana plastikową płytką, od góry oraz z boku. Pozwala to na uzyskanie dwóch obrazów. Ucisk może być nieprzyjemny dla pacjentki, ale trwa zaledwie kilka sekund i jest niezbędny do uzyskania dobrej jakości zdjęcia.

Na badanie nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jednak w tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicach piersi, pach i dekoltu.

Jak się zapisać na badanie

Chętne panie mogą zapisywać się na wizytę osobiście w każdej rejestracji Centrum Medycznego LIM lub też dzwoniąc pod numer telefonu 0 22 458 70 00. Konieczne jest, aby podczas telefonicznej rejestracji pacjentka podała swój numer PESEL.

Badania są przeprowadzane w przychodni Centrum Medycznego LIM przy Al. Jerozolimskich w Warszawie (budynek hotelu Marriott, wejście od Galerii LIM). Pracownia mammograficzna mieści się na 10 piętrze.

Wcześnie wykryty rak piersi jest wyleczalny – kilka słów o mammografii

Mammografia jest skuteczną metodą wykrywania raka piersi. Badanie to może ujawnić nieprawidłowości i zmiany na 2, a nawet 4 lata wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. W przypadku raka sutka wykrywalność tą metodą oceniana jest na 80-95%. Wczesne wykrycie raka piersi w mammografii i odpowiednie leczenie może zapewnić wyleczenie, a niekiedy nawet zachowanie piersi.

