Migdałki podniebienne to skupiska tkanki limfatycznej znajdujące się w gardle z prawej i lewej strony pomiędzy łukami podniebiennymi. Wraz z migdałkiem językowym i trzecim migdałkiem (migdałem gardłowym) wchodzą w skład tzw. pierścienia Waldeyera, który należy do śluzówkowego układu odpornościowego. Zadaniem migdałków jest więc rozpoznawanie patogenów (wirusów, bakterii, grzybów) oraz pobudzanie organizmu do produkcji komórek odpornościowych. Ich obecność nie jest jednak niezbędna do właściwej reakcji odpornościowej. Czasami dla zachowania zdrowia niezbędne jest wycięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia). Zabieg ten przeprowadza się nie tylko u dzieci, lecz również u dorosłych.

Wskazania do przeprowadzenia wycięcia migdałków podniebiennych u dorosłych to najczęściej powtarzające się kilka razy w ciągu roku zapalenia migdałków (anginy) oraz powikłania takie jak np. ropień okołomigdałkowy. Zabieg przeprowadza się również w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanej przerostem migdałków podniebiennych, a także w przypadku bezdechów sennych czy podejrzenia nowotworu migdałka (np. gdy migdały są asymetryczne). Czasami operacja jest rozwiązaniem problemu tworzenia się kamieni migdałkowych powodujących nieświeży oddech.

Operacja wycinania migdałków u dorosłych przebiega podobnie jak u dzieci. Wykonuje się ją przez jamę ustną, dlatego nie potrzeba dodatkowych nacięć. Lekarze mają aktualnie dostęp do kliku technik zabiegowych. Migdałki mogą być usunięte metodą klasyczną przy użyciu skalpela, za pomocą elektrokoagulacji (prądu) albo laserowo. Zabieg trwa średnio 40-60 minut i jest wykonywany na ogół w znieczuleniu ogólnym. Jest to stosunkowo prosta procedura. W trakcie jej trwania pacjent jest nieświadomy, przebywa pod narkozą. Jest możliwe usunięcie migdałków podczas zabiegu ze znieczuleniem miejscowym.

Rany po wycięciu migdałków goją się od 2 do 3 tygodni. U dorosłych rekonwalescencja po tonsillektomii przebiega trochę ciężej niż u dzieci. Po powrocie do domu po operacji wycinania migdałków wiele osób odczuwa osłabienie, złe samopoczucie, silne dolegliwości bólowe. Niektórzy odczuwają, że ich stan pogorszył się w ciągu pierwszych dni po zabiegu, co jest na ogół normalne i nie musi oznaczać rozwoju powikłań. Chociaż oczywiście nie należy bagatelizować niepokojących sygnałów takich jak wysoka gorączka, narastający ból czy intensywne krwawienie, które trzeba zgłosić lekarzowi.

Tonsillektomia u dorosłych jest stosunkowo prostym zabiegiem, ale mimo to wiąże się z dość dużym odsetkiem powikłań. Należą do nich:

ból - może utrzymywać się nawet 2 tygodnie,

- może utrzymywać się nawet 2 tygodnie, krwawienie - jest częstym powikłaniem, czasami wymaga ponownego zabiegu, może wystąpić do 10-14 dni od operacji,

- jest częstym powikłaniem, czasami wymaga ponownego zabiegu, może wystąpić do 10-14 dni od operacji, odwodnienie - pojawia się z powodu trudności z przełykaniem po operacji,

- pojawia się z powodu trudności z przełykaniem po operacji, urazy w jamie ustnej - wycięcie migdałków może wiązać się z niewielkimi uszkodzeniami okolicznych tkanek,

- wycięcie migdałków może wiązać się z niewielkimi uszkodzeniami okolicznych tkanek, zmiana głosu - występuje bardzo rzadko,

- występuje bardzo rzadko, chrypka ,

, nudności i wymioty ,

, nieprawidłowe gojenie ,

, infekcja rany.

Nie wszystkim powikłaniom wycięcia migdałków można zapobiec, jednak w przypadku niektórych nasze postępowanie ma ogromne znaczenie. Należy pamiętać o przestrzeganiu zaleceń pooperacyjnych, takich jak odpoczynek, regularne picie płynów, właściwa dieta (płynna i półpłynna, miękkie delikatne produkty, dokładne przeżuwanie jedzenia), stosowanie przepisanych leków zgodnie z instrukcją.

Zazwyczaj po 2 dniach od wycięcia migdałków pacjent może opuścić szpital. W pierwszej dobie otrzymuje kroplówki.

Odpoczywaj przez pierwsze 2-3 dni po operacji. W miarę napływu sił i poprawy samopoczucia, można stopniowo wracać do codziennych aktywności.

przez pierwsze 2-3 dni po operacji. W miarę napływu sił i poprawy samopoczucia, można stopniowo wracać do codziennych aktywności. Pij płyny regularnie. Bardzo ważne jest picie dużej ilości płynów przez pierwsze dni po operacji, aby zapobiegać odwodnieniu i wspomagać procesy zdrowienia. Unikaj kofeiny, bo działa moczopędnie,

regularnie. Bardzo ważne jest picie dużej ilości płynów przez pierwsze dni po operacji, aby zapobiegać odwodnieniu i wspomagać procesy zdrowienia. Unikaj kofeiny, bo działa moczopędnie, Przestrzegaj zaleceń dotyczących diety : jedzenie płynne i półpłynne przez pierwszy tydzień po zabiegu. Jedzenie nie może być gorące, kwaśne, ostre, najlepiej jak najbardziej neutralne. Produkty stałe są wprowadzane stopniowo w ciągu kolejnych tygodni. Można zacząć od takich posiłków jak zupy kremy, jogurty, jajecznica, zmielone potrawy.

: jedzenie płynne i półpłynne przez pierwszy tydzień po zabiegu. Jedzenie nie może być gorące, kwaśne, ostre, najlepiej jak najbardziej neutralne. Produkty stałe są wprowadzane stopniowo w ciągu kolejnych tygodni. Można zacząć od takich posiłków jak zupy kremy, jogurty, jajecznica, zmielone potrawy. Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

zgodnie z zaleceniami lekarza. Unikaj gorąca, wysiłku fizycznego oraz dźwigania.

Gorączka po zabiegu usunięcia migdałków

Przez kilka dni po wycięciu migdałków może pojawić się podwyższona temperatura. Jest to normalna sytuacja. Aby zmniejszyć gorączkę, należy przyjmować lek przeciwgorączkowy i pamiętać o regularnym piciu płynów.

Krwawienie po operacji wycięcia migdałków

Jeśli po operacji pojawi się niewielkie krwawienie albo śluz z krwawą wydzieliną, to pomóc mogą powolne wypijanie zimnej wody, płukanie gardła wodą z kostkami lodu. Jeżeli to nie pomaga albo krwawienie jest duże, trzeba skontaktować się z placówką, w której wykonywana była operacja.

Brzydki zapach z ust po wycięciu migdałków

Po operacji możesz mieć problem z nieświeżym oddechem. Jest to bardzo częsta przypadłość po wycięciu migdałków. Związana jest z powstaniem białego nalotu na gardle - to prawidłowa tkanka, która świadczy o gojeniu się błony śluzowej. Aby złagodzić brzydki zapach z ust, można płukać gardło letnią wodą z niewielką ilością soli. Po kilkunastu dniach problem powinien ustąpić. W tym czasie bardziej doskwierać może również chrapanie. Nawilżanie powietrza oraz picie płynów zmniejszą spowodowaną chrapaniem suchość w ustach i gardle.

Ból ucha po wycięciu migdałków

Po wycięciu migdałków często w ciągu kilku dni rozwija się ból ucha. Jest to normalne. Aby go złagodzić, trzeba przyjmować leki (np. paracetamol, ibuprofen, naproksen). Ważne jest, żeby lek zażywać co kilka godzin zgodnie z informacjami w ulotce i zaleceniami lekarskimi, żeby nie dopuścić do rozwoju silnego bólu. Lek nie działa od razu, dlatego kolejną dawkę warto wziąć jeszcze zanim poprzednia przestanie działać. Pomocne może być również żucie gumy.

Są sytuacje, w których zabieg nie może być przeprowadzony. To m.in.

niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

ostra infekcja gardła,

choroby krwi, np. anemia,

gruźlica,

niewydolność układu krążenia,

poważne choroby płuc.

Decyzję o kwalifikacji pacjenta do operacji zawsze podejmuje lekarz, który ma się podjąć zabiegu.

Jeśli istnieją wskazania medyczne do usunięcia migdałków u osoby dorosłej, to operacja może być wykonana w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i jest wtedy bezpłatna. Jeśli zdecydujemy się na zabieg w placówce prywatnej, należy liczyć się z kosztem 5 000 - 7 000 zł.

