W przypadku migreny szyjnej ból głowy nie jest efektem zaburzeń kurczliwości naczyń mózgowych (tak jak w przypadku zwykłej migreny), ale ucisku na nerwy przebiegające na wysokości odcinka szyjnego kręgosłupa. Zwykle związane jest to ze zmianami zwyrodnieniowymi. Dlatego jeśli mało się ruszasz, dużo czasu spędzasz przed komputerem i cierpisz na uporczywe bóle głowy, jest duże prawdopodobieństwo, że twoje dolegliwości są migreną szyjną.

Co to takiego?

Szyjnopochodny ból głowy, podobnie jak migrena, występuje co jakiś czas i obejmuje tylko jedną połowę głowy. Na tym nie kończą się podobieństwa. W obydwu przypadkach dolegliwościom mogą towarzyszyć mroczki przed oczami, mdłości, światłowstręt, tyle że w przypadku migreny szyjnej są one mniej nasilone. Jest jeszcze jedna ważna różnica: szyjnopochodny ból pojawia się w wyniku przeciążenia kręgów, czyli np. po długotrwałym siedzeniu przed monitorem, po rozwieszaniu prania na wysoko umocowanej suszarce itp. I nasila się pod wpływem poruszania szyją lub uciskania bolesnych miejsc (zwykle w okolicy górnej części szyi i karku).

Jak zwalczyć migrenę szyjną?

1. Pomoc przyniesie łagodny

Jeśli dolegliwości nie są bardzo nasilone, dobre efekty może przynieść łagodny masaż, zwłaszcza jeśli uda ci się znaleźć kilkanaście minut tylko dla siebie. Masowanie karku, skroni i całej głowy rozluźnia napięte mięśnie i szybko łagodzi ból głowy.

Przygotuj olejek (najlepszy jest z jojoby, ale może być nawet oliwka dla niemowląt).

(najlepszy jest z jojoby, ale może być nawet oliwka dla niemowląt). Ułóż dłonie po obu stronach twarzy w ten sposób, by palce i kciuki opierały się na skroniach. Wykonuj łagodne koliste ruchy po całej powierzchni czoła, aż do linii włosów. Powtórz kilkakrotnie.

w ten sposób, by palce i kciuki opierały się na skroniach. Wykonuj łagodne koliste ruchy po całej powierzchni czoła, aż do linii włosów. Powtórz kilkakrotnie. Potem przesuwaj dłonie ruchami kolistymi wzdłuż karku, zatrzymując się dłużej w miejscach, gdzie wyczuwasz napięte mięśnie.

wzdłuż karku, zatrzymując się dłużej w miejscach, gdzie wyczuwasz napięte mięśnie. Zaczynając od tylnej strony czaszki, wykonuj ruchy przypominające mycie głowy szamponem. Stopniowo przesuwaj dłonie w kierunku karku, a następnie do przodu głowy.

Poznaj też 6 domowych sposobów na migrenę

2. Leki z apteki

Jeśli ból utrudnia ci funkcjonowanie, zażyj lek. W przypadku migreny szyjnej najlepiej działają preparaty, które oprócz przeciwbólowego mają także działanie przeciwzapalne, czyli te, które zawierają ibuprofen, kwas acetylosalicylowu lub naproxen. Zażywaj je zgodnie ze wskazaniami na ulotce i pamiętaj, że nie wolno ich łączyć! Dodatkowo możesz wmasować w kark maści rozgrzewające. W ten sposób zmniejszysz napięcie mięśni szyi i ograniczysz bóle głowy.

3. Fachowa pomoc

Jeśli dolegliwości co najmniej kilka razy w miesiącu zmuszają cię do stosowania leków przeciwbólowych, idź do lekarza. Aby potwierdzić, że bóle głowy związane są z migreną szyjną, konieczny jest RTG szyjnego odcinka kręgosłupa. Ocena zwyrodnień pozwoli lekarzowi wybrać rodzaj leczenia.

Gdy ból jest wyjątkowo dokuczliwy, lekarz może zalecić ci blokadę uciśniętego nerwu lub korzenia nerwowego. Dokonuje się tego poprzez wstrzyknięcie w daną okolicę środków do znieczulenia miejscowego.

uciśniętego nerwu lub korzenia nerwowego. Dokonuje się tego poprzez wstrzyknięcie w daną okolicę środków do znieczulenia miejscowego. W przypadku łagodniejszego bólu egzamin zdają leki przeciwzapalne oraz obniżające napięcie mięśniowe (na receptę).

oraz obniżające napięcie mięśniowe (na receptę). Ważną rolę w leczeniu odgrywa także rehabilitacja , np. ćwiczenia i zabiegi rozluźniające mięśnie (potrzebne jest skierowanie od ortopedy).

, np. ćwiczenia i zabiegi rozluźniające mięśnie (potrzebne jest skierowanie od ortopedy). Jeśli leczenie farmakologiczne i rehabilitacja nie pomagają, można zastosować zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu uciśniętych nerwów (w znieczuleniu ogólnym).

Ważna profilaktyka

Migrena szyjna jest jedną z tych chorób, którym możemy zapobiegać. Co więcej, nawet jeśli dolegliwości już wystąpiły, możemy je skutecznie zmniejszać, stosując drobne zmiany w codziennych nawykach. Chodzi przede wszystkim o to, żeby odciążać szyjny odcinek kręgosłupa:

Dopilnuj, by krzesło przy biurku miało regulowaną wysokość i boczne podpórki , na których można się wesprzeć, odciążając plecy.

, na których można się wesprzeć, odciążając plecy. Siedząc przy stole, nie pochylaj się za bardzo do przodu , nie wyciągaj przed siebie głowy. Monitor komputera umieść na wprost, na wysokości oczu.

, nie wyciągaj przed siebie głowy. Monitor komputera umieść na wprost, na wysokości oczu. W czasie jazdy samochodem zakładaj na szyję poduszkę-rogalik z miękkiej gąbki, która podtrzyma głowę.

z miękkiej gąbki, która podtrzyma głowę. Koniecznie zapinaj pasy bezpieczeństwa i dobrze ustaw zagłówek.

i dobrze ustaw zagłówek. Śpij na poduszce ortopedyczno-korekcyjnej , która podtrzymuje szyję.

, która podtrzymuje szyję. Podczas rozmowy nie podtrzymuj barkiem słuchawki telefonicznej .

. Gimnastykuj się! Każdego dnia znajdź kilka minut na wykonanie ćwiczeń z ramki. Staraj się też jak najwięcej czasu spędzać aktywnie (mięśnie szyi najlepiej rozluźnia pływanie na plecach).

