Woda perfumowana Mohito to propozycja przeznaczona dla kobiet romantycznych, preferujących owocowo-kwiatowe aromaty, utrzymujące się na skórze przez wiele godzin. To połączenie słodkości właściwej dla róży, fiołka, konwalii i magnolii z niezwykle pociągającymi i odświeżającymi tonami grejpfruta, jabłka, ogórka i drzewa sandałowego. To bogata kompozycja, dynamiczna i świeża, która nie tylko podkreśla kobiecą indywidualność, ale robi to w sposób uwypuklający wszystko to, co w nas najlepsze – ciepło, uczucie i wrażliwość, wartości najbardziej cenione przez kobiety romantyczne i eteryczne.

Natomiast Wild Secret to propozycja wody perfumowanej, która przypadnie do gustu kobietom egzotycznym, odważnym. Kompozycja kwiatowo-orientalna, bardzo rześka, ale jednocześnie przyciągająca uwagę akcentami stanowiącymi synonimy bogactwa, szyku i elegancji. Wild Secret kusi aromatami paczuli i drzewa sandałowego, które łączą się ze słodyczą jaśminu, kwiatami pomarańczy i wanilią. Delikatne nuty piżma dodają kompozycji niezwykły, świeży aromat.

Źródło: Jean Marc/mk