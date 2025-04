Poszukiwanie sposobu na zachowanie młodości jest odwieczne. Avon, wprowadzając innowacyjne antystarzeniowe technologie w dziedzinie pielęgnacji skóry, przenosi ją na nowy poziom. 20 lat temu, Avon jako pierwsza marka na świecie zastosowała w swoich produktach hydrokwasy (AHA) na masową skalę. Dziś, ciągle doskonaląc i unowocześniając technologicznie swoje produkty, marka rozpoczyna kolejną rewolucję w walce o młody wygląd skóry.

Produkty z serii Anew Clinical z molekułą A-F33 to początek nowej ery w walce ze starzeniem się skóry. „To zupełnie nowe podejście do walki ze starzeniem i najbardziej spektakularne osiągnięcie od 20 lat. Naukowcy zainspirowani badaniem uhonorowanym Nagrodą Nobla, które wykazało istnienie w ludzkim organizmie mechanizmu blokującego wytwarzanie białek, opracowali unikalną molekułę A-F33, która dezaktywuje jego działanie i stymuluje produkcję nowego kolagenu w skórze już po 72 godzinach. Rezultaty są zaskakujące.” – mówi Rafał Łukasik, Chemik-Kosmetolog, Starszy Menedżer ds. Badań i Rozwoju Nowego Produktu, Regionalne Laboratoria Avon: Europa/Afryka.

Zobacz też: Diosminex w żelu

A-F33 (Aminofill-33) to nowo odkryta cząsteczka o właściwościach przeciwstarzeniowych, która stanowi obietnicę prawdziwej rewolucji w świecie pielęgnacji skóry. Molekuła ta jest pochodną aminokwasu, która działa na zasadzie hamowania mechanizmu blokującego produkcję włókien kolagenowych, dzięki czemu możliwa jest intensyfikacja tworzenia się kolagenu funkcjonalnego.* Cząsteczki A-F33 są wytwarzane w celu stymulacji komórek skóry do produkcji komponentów jej struktury. Rezultatem ich działania jest wypełnianie zmarszczek od wewnątrz i redukcja ich w trzech wymiarach: ilości, długości i głębokości.

Reklama