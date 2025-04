MORWA BIAŁA PLUS suplement diety to kompleksowy preparat zawierający składniki wpływające na poziom cukru w organizmie. Został opracowany specjalnie dla osób, które dbają o ilość cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem, także podczas odchudzania. Zmniejszone przyswajanie węglowodanów pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i wspomaga odchudzanie. Zawiera aż 500 mg ekstraktu z liści morwy białej, 100 mg ekstraktu z kory cynamonowca, który wpływa na metabolizm glukozy oraz 20 µg chromu, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

MORWA BIAŁA PLUS FASOLAMINA to suplement diety, który został opracowany specjalnie dla osób, które dbają o ilość cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem, szczególnie podczas odchudzania. Skierowany jest do osób, uważających na przyjmowanie węglowodanów, których źródłem są nie tylko słodycze, ale także skrobia zawarta w takich produktach, jak: ryż, białe pieczywo, ziemniaki, kukurydza. Zmniejszone przyswajanie węglowodanów pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i wspomaga odchudzanie.

Fasolamina występująca w ekstrakcie z nasion białej fasoli wpływa na wchłanianie skrobi z pokarmów bogatych w skrobię (ryż, ziemniaki, chleb, kukurydza) i jej trawienie. Ekstrakt z liści morwy białej może przyczynić sie do utrzymania zrównoważonego metabolizmu węglowodanów w organizmie człowieka. Ekstrakt z liści morwy białej, dzięki zawartości substancji wpływających na działanie enzymów biorących udział w trawieniu węglowodanów, ogranicza ich wchłanianie po posiłku.