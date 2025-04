Spis treści:

Płuca są narządem stale narażonym na pochłanianie drobnoustrojów, zanieczyszczeń, pyłów, smogu, kurzu czy alergenów wraz z wdychanym powietrzem. Na szczęście zostały wyposażone w mechanizm oczyszczania. Sami możemy również wspomagać działanie płuc, ich oczyszczanie i detoksykację. Prawidłowe działanie układu oddechowego rzutuje na cały organizm, dlatego warto o nie zadbać.

Jak oczyszczają się płuca?

Płuca wraz z pozostałymi narządami układu oddechowego w dużej mierze same potrafią sobie poradzić z zanieczyszczeniami. Zanim niechciane związki dotrą do płuc, muszą pokonać kilka barier.

Część cząsteczek zostaje unieruchomiona już w nosie (następnie jest wytarta chusteczką lub wykichana). Inne w nosogardzieli, gdzie wraz z wyprodukowanym śluzem przesuwają się w kierunku gardła i zostają połknięte.

Związki, które dostały się niżej do układu oddechowego, są zatrzymywane przez komórki pokryte rzęskami i śluzem. Przez kilka godzin dzięki ruchom nabłonka zanieczyszczenia są przesuwane w kierunku krtani, a stąd trafiają do przełyku i żołądka. Płuca z cząsteczkami stałymi radzą sobie najsłabiej (ok. połowa pyłów jest usuwana przez miesiąc).

Zdarza się, że zanieczyszczenia uszkadzają naturalny mechanizm samoczyszczenia płuc. Może to dotyczyć osób palących papierosy lub pracujących w środowisku zapylonym. Dlatego metody samodzielnego oczyszczania płuc są w tych przypadkach szczególnie przydatne.

O oczyszczaniu płuc powinny pomyśleć zwłaszcza osoby, które rzuciły palenie, miały kontakt z zanieczyszczonym powietrzem (np. mieszkające w dużych miastach, w miejscach z wysokim poziomem smogu, pracujące w pyle) czy z chemikaliami. Najlepsze metody na oczyszczenie płuc to:

Stosowanie roślin rozrzedzających wydzielinę w drogach oddechowych i wykrztuśnych (niektóre mają właściwości antybakteryjne oraz chronią śluzówkę). Polecane są: ziele tymianku, owoc anyżu, sosna, eukaliptus, koper włoski, rozmaryn, oraz zioła zawierające saponiny (nie należy ich stosować długo): korzeń lukrecji, korzeń mydlnicy, korzeń pierwiosnka, ziele miodunki. Można przyjmować w formie gotowych herbat ziołowych lub naparów do picia.

Picie dużych ilości płynów – przyspieszają usuwanie toksyn z organizmu, pomagają transportować tlen i składniki odżywcze. W oczyszczaniu dróg oddechowych skuteczniejsze są ciepłe napoje.

Inhalacje parowe – pomagają nawilżyć, otworzyć drogi oddechowe oraz rozrzedzić śluz, dzięki czemu łatwiej się go pozbyć.

Oklepywanie pleców – plecy najlepiej oklepywać ręką złożoną w łódkę w czasie kilkuminutowych serii w ciągu dnia. Osoba powinna być w pozycji leżącej na brzuchu, a tułów mieć nieco niżej niż resztę ciała.

„Kontrolowany kaszel" – to ćwiczenia polegające na efektywnym kasłaniu, pomocne w oczyszczaniu płuc. Prowokowanie kaszlu powinno odbywać się w pozycji siedzącej z pochyloną do dołu głową. Najlepiej wykonywać je po oklepywaniu.

Zaprzestanie palenia papierosów – konieczne, aby płuca mogły się oczyścić.

Dieta bogata w przeciwutleniacze (witaminy C, E, beta-karoten, likopen, cynk, koenzym Q10). Przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniami oraz działaniem bakterii lub wirusów, pomagają pozbyć się toksyn z organizmu. Dlatego w codziennej diecie muszą się znaleźć: owoce i warzywa, zielona herbata, oleje roślinne, orzechy, pestki dyni i słonecznika oraz ryby.

Uprawianie sportów. Aktywność fizyczna dostosowana do możliwości danej osoby (w przypadku chorób należy skonsultować się z lekarzem w kwestii intensywności treningu) pozwala na większy dopływ tlenu, skuteczniejszą pracę układu oddechowego i przyspieszenie oczyszczania płuc.

Czyste powietrze w domu – aby oczyścić płuca, w domu należy często sprzątać i unikać gromadzenia się kurzu na przedmiotach, a także nawilżać powietrze, aby zapobiegać przesuszaniu śluzówki dróg oddechowych (to tylko utrudni jej pracę).

Odpowiedni poziom witaminy D. Witamina D wspomaga odporność i funkcję płuc, pomaga zmniejszyć stan zapalny w drogach oddechowych.

Powyższe metody są bezpieczne. Jednak eksperci przestrzegają przed środkami do oczyszczania płuc z niesprawdzonych źródeł, zwłaszcza kupowanych w internecie.

